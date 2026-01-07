Formas de hidratarse sin tomar los dos litros de agua recomendados

Por eso, incorporar opciones refrescantes y nutritivas a la alimentación diaria no solo facilita la hidratación, sino que también mejora la incorporación de vitaminas y minerales esenciales. Exprimidos, gelatinas y licuados se posicionan como alternativas prácticas y accesibles para enfrentar las altas temperaturas sin descuidar la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas activas.

¿Cuáles son las tres ideas para complementar con el vaso de agua?

Exprimidos

Los exprimidos de naranja son una excelente opción para hidratarse en verano porque esta fruta está compuesta en más de un 85% por agua y aporta vitamina C, potasio y antioxidantes que fortalecen el sistema inmunológico. Consumidos de forma natural y sin azúcar añadida, los jugos de naranja ayudan a reponer líquidos y minerales perdidos por el calor. Además, su sabor refrescante los convierte en una bebida ideal para el desayuno o para media mañana. A su vez, para mejorar su efecto hidratante, se recomienda consumirlos recién exprimidos y bien fríos.

Gelatinas

La gelatina es uno de los alimentos con mayor contenido de agua, ya que puede contener hasta un 90%. Esto la convierte en una opción eficaz para quienes buscan hidratarse sin beber grandes cantidades de líquidos. Además de ser fácil de digerir, la gelatina resulta ideal para niños, adultos mayores y personas con poco apetito durante los días de calor intenso. Para crear una versión más saludable, se recomienda elegir gelatinas sin azúcar o prepararlas en casa con jugos naturales de frutas.

image

Licuados

Los licuados de frutas combinan hidratación y nutrición en una sola bebida. Frutas como sandía, melón, frutilla, durazno, entre otras, tienen un alto contenido de agua y son ricas en vitaminas y minerales esenciales. Preparados con agua, hielo o bebidas vegetales, los licuados ayudan a mantener el cuerpo hidratado y aportan energía natural. Además, permiten incorporar semillas o yogurt, convirtiéndose en una opción completa para enfrentar las altas temperaturas sin perder líquidos.

Aunque el agua sigue siendo la principal fuente de hidratación, estas alternativas demuestran que es posible mantener un buen nivel de líquidos en verano a través de alimentos y bebidas naturales. Incorporar exprimidos, gelatinas y licuados a la rutina alimentaria no solo ayuda a combatir el calor, sino que también aporta nutrientes clave para la salud.