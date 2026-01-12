Compras en Chile y e-commerce: el combo que golpea al comercio local
El comercio de San Juan enfrenta una fuerte caída de ventas por el auge del e-commerce y las compras en Chile. El panorama se agrava por el avance de importados y el cambio del contexto regional.
El sector comercial sanjuanino atraviesa uno de sus momentos más complejos de los últimos años, atravesado por la migración del consumo hacia Chile y el crecimiento sostenido del comercio electrónico, dos factores que vienen modificando los hábitos de compra y debilitando al comercio tradicional.
Durante 2025, las ventas del comercio local registraron una caída cercana al 25%, un impacto que refleja el volumen de compras que dejaron de realizarse en la provincia y se trasladaron tanto al exterior como a plataformas digitales, nacionales e internacionales. La tendencia no muestra señales de revertirse y, por el contrario, todo indica que podría profundizarse en 2026.
El avance del comercio electrónico se consolida como uno de los mayores desafíos. Cada vez más productos se compran por internet y llegan directamente al domicilio del consumidor, un modelo que resulta más rentable para las empresas por la reducción de costos fijos y cargas impositivas asociadas a los locales físicos. Este fenómeno ya se traduce en menos presencia de franquicias y locales comerciales en distintas ciudades del país, con impacto directo en el empleo.
A este escenario se suma el crecimiento de los productos importados, que hoy concentran alrededor del 70% de las compras en algunos rubros. La diferencia de precios con la producción nacional impulsa el consumo de mercadería extranjera, especialmente en sectores como electrónica, bazar y regalería, y con proyección de expansión hacia alimentos en los próximos meses.
En paralelo, un informe económico reciente analizó la competitividad del turismo de compras en Chile y arrojó un dato clave: viajar al país vecino ya no resulta tan conveniente como en años anteriores, particularmente para los sanjuaninos. La apreciación del peso chileno y el encarecimiento de los costos en dólares redujeron de manera significativa el margen de ahorro que históricamente incentivó estos viajes.
El nuevo contexto macroeconómico chileno provocó una baja del dólar en ese país, encareciendo el consumo para los turistas argentinos. Con una cotización promedio cercana a los 900 pesos chilenos por dólar y una paridad que ubica cada peso chileno en torno a 1,67 pesos argentinos, los gastos de alojamiento, combustible, alimentación y compras se volvieron sensiblemente más altos.
Aunque Chile sigue ofreciendo variedad en tecnología, indumentaria y artículos para el hogar, la ecuación económica ya no resulta tan favorable. Este cambio, sin embargo, no alcanza por sí solo para revertir el daño que el comercio local viene acumulando.
Frente a este panorama, el desafío para el sector comercial de San Juan será redefinir estrategias, mejorar competitividad y adaptarse a un mercado cada vez más exigente, con el objetivo de evitar nuevos cierres y la pérdida de puestos de trabajo.