Compras en Chile y e-commerce: el combo que golpea al comercio local

A este escenario se suma el crecimiento de los productos importados, que hoy concentran alrededor del 70% de las compras en algunos rubros. La diferencia de precios con la producción nacional impulsa el consumo de mercadería extranjera, especialmente en sectores como electrónica, bazar y regalería, y con proyección de expansión hacia alimentos en los próximos meses.

En paralelo, un informe económico reciente analizó la competitividad del turismo de compras en Chile y arrojó un dato clave: viajar al país vecino ya no resulta tan conveniente como en años anteriores, particularmente para los sanjuaninos. La apreciación del peso chileno y el encarecimiento de los costos en dólares redujeron de manera significativa el margen de ahorro que históricamente incentivó estos viajes.

El nuevo contexto macroeconómico chileno provocó una baja del dólar en ese país, encareciendo el consumo para los turistas argentinos. Con una cotización promedio cercana a los 900 pesos chilenos por dólar y una paridad que ubica cada peso chileno en torno a 1,67 pesos argentinos, los gastos de alojamiento, combustible, alimentación y compras se volvieron sensiblemente más altos.

Aunque Chile sigue ofreciendo variedad en tecnología, indumentaria y artículos para el hogar, la ecuación económica ya no resulta tan favorable. Este cambio, sin embargo, no alcanza por sí solo para revertir el daño que el comercio local viene acumulando.

Frente a este panorama, el desafío para el sector comercial de San Juan será redefinir estrategias, mejorar competitividad y adaptarse a un mercado cada vez más exigente, con el objetivo de evitar nuevos cierres y la pérdida de puestos de trabajo.