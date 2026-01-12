"
Voraz incendio: un kiosco fue consumido por las llamas y las pérdidas son totales

El siniestro ocurrió en Villa Basilio durante la jornada de este lunes. A pesar de la magnitud del fuego y los importantes daños materiales, no se registraron heridos.

Un escenario desolador se vivió en las últimas horas en el departamento de Zonda. Un incendio de gran magnitud se desató en un conocido kiosco ubicado en la intersección de calles Córdoba y Belgrano, en Villa Basilio, provocando la destrucción absoluta del comercio y de toda la maquinaria de trabajo.

Alertados por el siniestro, personal del Destacamento de Bomberos y de la Comisaría 14° se hicieron presentes en el lugar para combatir las llamas. Tras intensas maniobras, lograron sofocar el fuego, aunque no pudieron evitar que las pérdidas fueran totales.

El detalle de los daños El propietario del local, identificado como Martín Oscar Herrera (47), relató con angustia que el fuego arrasó con el esfuerzo de años. Según el informe oficial, el inventario de elementos destruidos incluye:

  • 4 heladeras exhibidoras.

  • 3 máquinas cortadoras de fiambre.

  • 1 computadora de escritorio y 1 balanza digital.

  • 1 mostrador de madera y una importante cantidad de mercadería variada.

