Un escenario desolador se vivió en las últimas horas en el departamento de Zonda. Un incendio de gran magnitud se desató en un conocido kiosco ubicado en la intersección de calles Córdoba y Belgrano, en Villa Basilio, provocando la destrucción absoluta del comercio y de toda la maquinaria de trabajo.
Voraz incendio: un kiosco fue consumido por las llamas y las pérdidas son totales
El siniestro ocurrió en Villa Basilio durante la jornada de este lunes. A pesar de la magnitud del fuego y los importantes daños materiales, no se registraron heridos.