Voraz incendio: un kiosco fue consumido por las llamas y las pérdidas son totales

Alertados por el siniestro, personal del Destacamento de Bomberos y de la Comisaría 14° se hicieron presentes en el lugar para combatir las llamas. Tras intensas maniobras, lograron sofocar el fuego, aunque no pudieron evitar que las pérdidas fueran totales.

El detalle de los daños El propietario del local, identificado como Martín Oscar Herrera (47), relató con angustia que el fuego arrasó con el esfuerzo de años. Según el informe oficial, el inventario de elementos destruidos incluye: