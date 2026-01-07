Colonias de Verano 2026: comenzó el programa en toda la provincia

Participaron además, el secretario de Promoción Social, Ramiro Pavone; Subsecretaria de Promoción Social, Gabriela Rodrigo; directora de Emergencia y Políticas Alimentarias, Lorena Acosta.

Las colonias se extenderán hasta el 30 de enero, con jornadas que se desarrollan de martes a viernes, de 8 a 13 horas. Clubes, campings, escuelas, polideportivos, centros integradores comunitarios (CIC), uniones vecinales y predios municipales son algunas de las sedes donde se llevan adelante las actividades de verano.

image

Se estima que más de 25 mil personas participarán de esta edición, que tiene como lema la importancia de la energía solar para la vida de los sanjuaninos. En ese marco, se desarrollan propuestas vinculadas al uso de la tecnología, el reciclado y la creatividad, con la construcción de objetos que funcionan con energías alternativas y que luego serán expuestos. Además, se incorporan juegos y dinámicas relacionadas con esta temática.

El programa es ejecutado por la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias y fue planificado con varios meses de anticipación. En noviembre del año pasado se realizaron las capacitaciones para más de 2.000 coordinadores, profesores y monitores, entre ellos 30 personas con discapacidad, lo que permitió duplicar el cupo laboral en relación con la edición 2025.

Asimismo, se firmaron convenios con los municipios, que tienen a su cargo las inscripciones, la asignación de los predios habilitados, la sugerencia del personal que trabaja en cada sede y, en muchos casos, la organización de las movilidades que trasladan a los asistentes desde distintos puntos de cada departamento.

Las Colonias de Verano promueven la igualdad de oportunidades y el acceso a espacios lúdicos y recreativos, al tiempo que garantizan la continuidad del aporte nutricional diario mediante la provisión de desayuno y almuerzo, lo que permite reforzar hábitos saludables. El trabajo interministerial incluye acciones del Ministerio de Salud, como promoción de la salud bucal, vacunatorio solar y talleres de RCP. También se desarrollan actividades con bomberos y canes, talleres sobre sismos y emergencias, y presentaciones de artistas itinerantes, entre otras propuestas.