Experimento revela qué pasa si dejas las redes sociales y no es lo que muchos creen

Los resultados fueron contundentes. Los investigadores detectaron que el uso problemático de redes sociales estaba asociado a peores indicadores de salud mental. En contraste, una semana de “desintoxicación digital” produjo mejoras significativas:

Los síntomas de ansiedad se redujeron un 16,1 % ,

La depresión bajó un 24,8 % ,

El insomnio disminuyó un 14,5 %.

Uno de los hallazgos más llamativos fue que, contrariamente a lo que muchos anticipaban, los jóvenes no se sintieron más solos durante el período sin redes. Según el estudio, no se registraron cambios significativos en los niveles de soledad reportados por los participantes.

La conclusión de los autores fue clara: reducir el uso de redes sociales, incluso por un período breve, puede mejorar el bienestar psicológico en adultos jóvenes. No obstante, advirtieron que aún es necesario profundizar las investigaciones para determinar cuánto duran estos efectos y cómo se relacionan con los hábitos digitales a largo plazo.

Desde el ámbito médico, los especialistas remarcan que estos resultados no implican que abandonar las redes sociales sea una cura para los problemas de salud mental. Se trata, más bien, de una posible herramienta complementaria. En ese sentido, se subraya que reducir el tiempo de exposición a redes podría ayudar a algunas personas que ya se encuentran en tratamiento.

El estudio fue publicado en la revista científica JAMA Network Open y se suma a un debate global cada vez más presente sobre el impacto de las plataformas digitales en la salud mental, especialmente entre los jóvenes. Como antecedente, países como Australia avanzaron recientemente en regulaciones que obligan a las empresas de redes sociales a tomar medidas para impedir que menores de 16 años creen cuentas en sus plataformas.