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Por el Ironman, suspenden clases en un cursillo y cortan Ignacio de la Roza

La medida obedece a las dificultades de circulación previstas por la competencia; el viernes habrá cierre total y grúa para vehículos estacionados.

La realización del evento internacional Ironman en San Juan generará modificaciones en el tránsito y afectará las actividades académicas del fin de semana. En ese contexto, las autoridades de un colegio preuniversitario confirmaron la suspensión de las actividades de su cursillo programadas para el próximo sábado 31 de octubre.

Según explicaron a las familias mediante un comunicado, los cortes de calles y las complicaciones de movilidad que ocasiona la competencia condicionan el acceso y el normal desarrollo de las clases. La decisión se tomó con el objetivo de preservar la seguridad de los estudiantes, sus familias y el personal de la institución.

En paralelo, se dio a conocer una importante restricción vehicular para la jornada previa. El viernes la avenida Ignacio de la Roza permanecerá completamente cerrada al tránsito en el horario de 7:00 a 23:00. Durante esa franja horaria no se podrá circular ni estacionar sobre dicha arteria, advirtiéndose que los vehículos que queden estacionados serán removidos por la grúa municipal.

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