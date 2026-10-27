Por el Ironman, suspenden clases en un cursillo y cortan Ignacio de la Roza

Según explicaron a las familias mediante un comunicado, los cortes de calles y las complicaciones de movilidad que ocasiona la competencia condicionan el acceso y el normal desarrollo de las clases. La decisión se tomó con el objetivo de preservar la seguridad de los estudiantes, sus familias y el personal de la institución.

En paralelo, se dio a conocer una importante restricción vehicular para la jornada previa. El viernes la avenida Ignacio de la Roza permanecerá completamente cerrada al tránsito en el horario de 7:00 a 23:00. Durante esa franja horaria no se podrá circular ni estacionar sobre dicha arteria, advirtiéndose que los vehículos que queden estacionados serán removidos por la grúa municipal.