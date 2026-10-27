La realización del evento internacional Ironman en San Juan generará modificaciones en el tránsito y afectará las actividades académicas del fin de semana. En ese contexto, las autoridades de un colegio preuniversitario confirmaron la suspensión de las actividades de su cursillo programadas para el próximo sábado 31 de octubre.
Por el Ironman, suspenden clases en un cursillo y cortan Ignacio de la Roza
La medida obedece a las dificultades de circulación previstas por la competencia; el viernes habrá cierre total y grúa para vehículos estacionados.