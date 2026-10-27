Cómo serán los cortes de calle el fin de semana por el Ironman

Durante esta primera jornada, la presencia policial se concentrará en sectores clave del recorrido de ciclismo y pedestrismo, con el objetivo de garantizar la seguridad de los atletas y prevenir inconvenientes en la circulación. Entre los puntos previstos se encuentran la Rotonda Las Moras, RP38 y Hermógenes Ruiz, RP60 y Sánchez, RP60 y RP54, el Embarcadero de Ullum, el ingreso a Del Bono Beach y la Rotonda del Dique de Ullum.

En el tramo de pedestrismo, los efectivos estarán distribuidos en intersecciones de avenida Libertador, Castro Barros, Calivar, Punta de Rieles, Nuche e Ignacio de la Roza, además de los sectores cercanos a la meta en Plaza Bicentenario. Los horarios informados para estos puntos corresponden al paso estimado del primer y del último atleta, por lo que no deben interpretarse como horarios confirmados de cierre o reapertura del tránsito.

También desde las 12:00 se instalará un vallado sobre avenida Ignacio de la Roza, en el tramo indicado por la organización entre Ángel de Rojas Ruiz y Las Heras. En ese sector se mantendrá el sentido habitual de circulación vehicular, pero se suspenderán las paradas de ascenso y descenso del servicio de Red Tulum.

El sábado se realizará el Ironman Kids, la competencia destinada a los más chicos, con 20 efectivos afectados al dispositivo de seguridad. El personal acompañará el desarrollo de la actividad para garantizar las condiciones necesarias para los participantes y sus familias.

El domingo llegará la prueba Ironman Full, que contará con 400 efectivos afectados y 280 puntos de corte o control previstos. La natación comenzará a las 9:00 y el ingreso del público al circuito de esa disciplina estará habilitado hasta las 8:00.

Los sectores donde se reforzará la presencia policial el domingo

El dispositivo del domingo abarcará sectores de Punta Negra, Ullum, Rivadavia, Chimbas, Capital y Rawson, con restricciones y ventanas horarias estimadas entre las 7:50 y las 19:55, de acuerdo con cada tramo de la competencia. Entre los principales puntos de control estarán la RP12, en el Embarcadero y el acceso al dique Punta Negra; la Rotonda Las Moras; la RP60, entre Villa Ibáñez y el Embarcadero; y la avenida Costanera, sobre la RP107.

La cobertura también incluirá la intersección de RP17 y Centenario, RN40 Norte, Circunvalación y Tucumán, RN40 Sur y RP155, la bajada Abraham Tapia, Urquiza y la colectora de Circunvalación, además de Las Heras y 9 de Julio. Estos puntos formarán parte del dispositivo destinado a ordenar la circulación y brindar seguridad en los tramos por los que transitarán los competidores.

En el recorrido de pedestrismo, la Policía reforzará la presencia en España e Ignacio de la Roza, avenida Libertador y España, avenida Libertador y Sarmiento, Alberdi y Las Heras, 25 de Mayo y Urquiza, y distintos cruces del Conector Sur con Circunvalación, RP135 y 11 de Septiembre. Las restricciones se aplicarán de acuerdo con los horarios previstos para cada sector y las necesidades operativas de la competencia.

Recomendaciones para circular durante el Ironman

Durante las restricciones no estará permitido circular a lo largo del carril destinado a la competencia, y los cruces transversales solo podrán realizarse bajo la supervisión del personal policial. Por este motivo, se recomienda a los vecinos evitar los sectores de mayor concentración vehicular, prever recorridos alternativos y respetar las indicaciones de los efectivos.

Para el regreso del público desde el circuito de natación hacia la ciudad, tanto el viernes como el domingo, se deberá utilizar el recorrido por Camping Cerro Blanco, barrio El Zonda y avenida Ignacio de la Roza. La planificación anticipada de los desplazamientos y la colaboración de conductores y espectadores serán fundamentales para reducir inconvenientes y contribuir al normal desarrollo de una competencia de relevancia internacional para San Juan.