"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > autodespacho

Avanza el autodespacho en las estaciones de servicio: planean abrir nuevas bocas

Según la Cámara de Expenderos, la modalidad de autoservicio llegó para quedarse. Aunque el avance es gradual, aseguran que la tecnología es bien recibida por los conductores locales.

Una nueva tendencia comienza a consolidarse en las estaciones de servicio de San Juan, modificando la clásica rutina de cargar nafta. Se trata del sistema de autodespacho, una modalidad que permite al conductor operar el surtidor por su cuenta y que, poco a poco, gana adeptos en la provincia.

Desde la Cámara de Expenderos de Combustibles confirmaron que esta tecnología ya es una realidad operativa en el territorio local. Actualmente, son tres las bocas de expendio que ya funcionan con este sistema, y recientemente se sumaron dos de ellas, lo que permitió testear en tiempo real la reacción de los sanjuaninos. Lejos de generar rechazo, la respuesta ha sido positiva, mostrando un interés creciente por parte de los automovilistas en adoptar esta herramienta que agiliza la carga.

Una demanda del mercado

Te puede interesar...

Miguel Caruso, titular de la entidad que agrupa a los estacioneros, explicó que la implementación no es un capricho empresarial, sino una respuesta a lo que el propio mercado está solicitando. La modernización es clave en un contexto de libre competencia donde la tecnología se convierte en el factor diferencial para atraer clientes.

"Hoy es una realidad que el consumidor lo está pidiendo, entonces nos debemos adaptar; tenemos que estar a la altura, ser vanguardistas y contar con toda la tecnología puesta", aseguró Caruso.

Un punto importante es la convivencia con los trabajadores del sector. Según el análisis de la Cámara, no hubo conflictos gremiales, ya que se entiende a esta innovación como una evolución natural del negocio y no como una amenaza directa.

Expansión y nuevas estaciones

El panorama del sector es de estabilidad y crecimiento moderado. A diferencia de otras épocas de crisis, hoy no se registran cierres de estaciones en San Juan; por el contrario, hay proyectos firmes para inaugurar nuevas sucursales, especialmente sobre la estratégica Avenida Libertador, tanto en la zona este como en el oeste.

Este impulso responde al crecimiento del parque automotor local, que exige más puntos de carga distribuidos en el mapa. Si bien el ritmo de aperturas es más lento de lo que la demanda ideal requeriría, la apuesta de los empresarios locales sigue firme, combinando la expansión territorial con la llegada de estas nuevas tecnologías de autoservicio.

Temas

Te puede interesar