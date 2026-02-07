Avanza el autodespacho en las estaciones de servicio: planean abrir nuevas bocas

Miguel Caruso, titular de la entidad que agrupa a los estacioneros, explicó que la implementación no es un capricho empresarial, sino una respuesta a lo que el propio mercado está solicitando. La modernización es clave en un contexto de libre competencia donde la tecnología se convierte en el factor diferencial para atraer clientes.

"Hoy es una realidad que el consumidor lo está pidiendo, entonces nos debemos adaptar; tenemos que estar a la altura, ser vanguardistas y contar con toda la tecnología puesta", aseguró Caruso.

Un punto importante es la convivencia con los trabajadores del sector. Según el análisis de la Cámara, no hubo conflictos gremiales, ya que se entiende a esta innovación como una evolución natural del negocio y no como una amenaza directa.

Expansión y nuevas estaciones

El panorama del sector es de estabilidad y crecimiento moderado. A diferencia de otras épocas de crisis, hoy no se registran cierres de estaciones en San Juan; por el contrario, hay proyectos firmes para inaugurar nuevas sucursales, especialmente sobre la estratégica Avenida Libertador, tanto en la zona este como en el oeste.

Este impulso responde al crecimiento del parque automotor local, que exige más puntos de carga distribuidos en el mapa. Si bien el ritmo de aperturas es más lento de lo que la demanda ideal requeriría, la apuesta de los empresarios locales sigue firme, combinando la expansión territorial con la llegada de estas nuevas tecnologías de autoservicio.