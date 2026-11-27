Arellano había desaparecido el 29 de mayo de 2025, cuando vivía en Utah. Su madre, Stephanie Coleman, contó que había intercambiado mensajes con ella poco antes de que su teléfono dejara de funcionar. Desde entonces, la familia y las autoridades siguieron distintas pistas en Estados Unidos y otros países, pero no lograban ubicarla.

La investigación identificó a Adam Hunter Harmel, de 39 años, como el hombre que la habría llevado hasta Oregon. Según la denuncia federal, el acusado la contactó por internet, le dijo que tenía problemas de movilidad y le ofreció dinero para viajar con él. La recogió en Utah, arrojó su teléfono a un río y la trasladó hasta su vivienda en Huntington. United States Department of Justice+1

Los 521 días de cautiverio

De acuerdo con los documentos judiciales, Harmel mantuvo a la adolescente encerrada en el sótano de su casa. La denuncia sostiene que la golpeaba, abusaba sexualmente de ella y la obligó a quitarse los brackets con una pinza para dificultar su identificación.

Uno de los hombres que compartía la vivienda declaró que conoció a la joven aproximadamente dos meses después de su llegada. Según su testimonio, Harmel la presentó como su novia.

Durante el cautiverio, el acusado le permitió utilizar un teléfono sin servicio de datos móviles, pero con conexión a Wi-Fi. Esa posibilidad terminó siendo clave para que Arellano pudiera comunicarse con otras personas y encontrar una oportunidad para pedir ayuda.

En octubre de 2026 comenzó a conversar con Landon Tresp dentro de Among Us. El contacto continuó en otra plataforma, donde la adolescente reveló su identidad y contó que estaba retenida en la casa de un hombre en Oregon. También dijo que no sabía en qué ciudad se encontraba y que creía que la Policía había dejado de buscarla.

Cómo llegó el pedido de ayuda al FBI

La madre del adolescente, Khristina, se comunicó con Arellano mediante Discord. Durante las conversaciones y una videollamada, la ayudó a reunir información que permitiera identificar el lugar donde estaba retenida.

La mujer también pudo confirmar datos de la vivienda y trasladó la información a las autoridades. El 1 de noviembre, agentes ingresaron al domicilio de Huntington y rescataron a la joven, que fue trasladada para recibir atención médica.

Harmel fue detenido ese mismo día durante un control vehicular en Ontario, Oregon. El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que el hombre fue acusado formalmente en una denuncia federal el 2 de noviembre por transportar a una menor entre estados con la intención de realizar actividades sexuales ilícitas. Tuvo su primera comparecencia judicial el 4 de noviembre. Las acusaciones todavía deben probarse en la Justicia y el imputado conserva la presunción de inocencia.

La investigación sobre las redes violentas en internet

El caso también puso bajo la lupa el contacto de menores con grupos extremistas que utilizan plataformas digitales y videojuegos para captar jóvenes vulnerables.

El Departamento de Justicia informó que, durante la investigación, el FBI detectó que la adolescente habría sido captada inicialmente en plataformas de videojuegos utilizadas por integrantes de grupos extremistas violentos, que buscan obtener imágenes sexuales o de autolesiones. El organismo mencionó a las redes conocidas como Nihilistic Violent Extremist.

Sin embargo, la información oficial no establece que Harmel pertenezca a esos grupos ni confirma un vínculo directo entre el acusado y organizaciones como No Lives Matter o Maniac Murder Cult. La investigación continúa a cargo del FBI de Salt Lake City y su Fuerza de Tareas Conjunta contra el Terrorismo, con colaboración de la Policía Estatal de Oregon.