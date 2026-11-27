El interés de River por Álvarez viene desde mediados de año. Malaspina reveló que el club de Núñez presentó una propuesta de 3 millones de dólares, a pagar en dos años, para adquirir una parte de la ficha del defensor. Argentinos rechazó aquella oferta y, según el presidente, hasta ahora ningún otro club presentó una propuesta económica superadora.

"River hizo una oferta en junio que eran 3 millones a pagar en dos años y hasta ahora no hubo otro club que haya hecho", explicó.

El nombre del sanjuanino volvió a aparecer entre las opciones que analiza River para reforzar la defensa de cara a la próxima temporada. El club ya había intentado incorporarlo en el mercado anterior, pero las diferencias económicas impidieron avanzar.

Boca también volvió a preguntar por Francisco Álvarez

Del lado de Boca, el interés se reactivó ante la posibilidad de que Lautaro Di Lollo reciba ofertas y deje el equipo. El entrenador Rodolfo Arruabarrena considera a Álvarez una alternativa para reforzar la zaga central.

Malaspina confirmó que hubo contactos con el Xeneize, aunque las conversaciones todavía no se tradujeron en una oferta formal. Por ahora, los dos clubes siguen atentos a la situación del defensor, pero ninguno tiene cerrada su incorporación.

La situación económica de Argentinos Juniors también influye en el escenario. El club necesita generar ingresos mediante la venta de futbolistas y Álvarez aparece entre los jugadores que podrían salir en el próximo mercado. La dirigencia ya anticipó que escuchará propuestas y que la decisión dependerá de las condiciones económicas de la transferencia.