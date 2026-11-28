La denuncia de su hija y los hechos investigados

Uno de los episodios que integró la acusación ocurrió el 16 de junio de este año. El hombre había quedado al cuidado de los dos hermanos debido a un problema de salud que afectaba a otro familiar. Mientras el niño miraba televisión y tomaba un té en el comedor, su abuelo se acercó y lo sometió a tocamientos.

La investigación también reconstruyó los abusos denunciados por la adolescente. Según su testimonio, las situaciones comenzaron cuando tenía apenas seis años y se repetían cuando quedaba a solas con su abuelo. La joven relató que los episodios ocurrieron en distintas oportunidades, incluso durante reuniones familiares.

Uno de los últimos hechos que pudo precisar tuvo lugar el 20 de agosto, durante el cumpleaños de un primo menor de edad. En esa ocasión, el hombre se habría acercado con el pretexto de darle un abrazo y aprovechado ese momento para realizarle tocamientos.

La condena y la modalidad domiciliaria

Con los elementos reunidos durante la investigación, la Fiscalía y la defensa acordaron resolver el expediente mediante un juicio abreviado. La propuesta estableció una pena de tres años y seis meses de prisión efectiva, que fue homologada por la jueza Chicón.

La particularidad de la resolución es que el condenado no será trasladado a una cárcel para cumplir la pena. Debido a la tuberculosis que padece, continuará bajo la modalidad de prisión domiciliaria, una condición que ya tenía desde que fue detenido en agosto.

La sentencia lo declaró culpable por los abusos cometidos contra ambos nietos y puso fin a la etapa de investigación mediante el acuerdo alcanzado entre las partes.