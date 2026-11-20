Las condiciones climáticas podrían convertirse en un factor a seguir de cerca durante la jornada de este sábado 21 de noviembre en el marco de la Fiesta Nacional del Sol 2026. De acuerdo con los datos del pronóstico oficial, la provincia atravesará un día marcado por el calor intenso, el viento Zonda, un posterior ingreso de viento sur y la inestabilidad.
Alerta: Zonda, Sur y lluvia para la segunda noche de la FNS
El pronóstico oficial anticipa una máxima de 35°C, viento del sector oeste con ráfagas de hasta 50 km/h por la tarde, un posterior ingreso de viento sur con ráfagas de hasta 59 km/h hacia la noche y probabilidad de tormentas aisladas y chaparrones.