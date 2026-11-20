La jornada comenzará con cielo parcialmente nublado, viento leve del sector sur (entre 13 y 22 km/h) y marcas térmicas de 20°C durante la madrugada y 17°C en la mañana, con muy baja probabilidad de lluvias (0% a 10%).

Sin embargo, el escenario cambiará drásticamente en horas de la tarde. La temperatura escalará hasta alcanzar una máxima de 35°C, acompañada por viento predominante del sector Oeste a velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas de entre 42 y 50 km/h —compatibles con viento Zonda—, además de un pronóstico de tormentas aisladas con entre un 10% y un 40% de probabilidad de precipitaciones.