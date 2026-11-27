Tapia deberá fijar domicilio, permanecer en San Juan y presentarse cada 15 días ante la Policía Federal. Seguirá vinculado a la causa mientras avanza la investigación.

Su detención se suma al expediente que tiene como principal acusado a Cristian Fernando Aciar, conocido como El Ojudo, señalado por la Fiscalía como presunto jefe de una organización que operaba desde Chimbas y abastecía de drogas a distintos sectores del Gran San Juan.

Sanjuan8 pudo confirmar que la hipótesis principal, es que la banda tenía una estructura organizada, con integrantes encargados de coordinar los cargamentos, fraccionar los estupefacientes y distribuirlos para su venta.

Una denuncia anónima puso en marcha la investigación

La causa comenzó en mayo de 2025, a partir de una denuncia anónima que alertó sobre una posible red de comercialización de drogas en Chimbas. La Policía Federal inició entonces tareas de inteligencia, seguimientos, vigilancias y escuchas telefónicas que se extendieron durante casi 18 meses.

Para los investigadores, Aciar coordinaba el ingreso de cargamentos provenientes de Bolivia y Mendoza. La droga habría llegado a viviendas vinculadas con su entorno familiar en Chimbas, donde era fraccionada antes de su distribución.

El trabajo derivó el 15 de octubre de 2026 en una decena de allanamientos simultáneos en Chimbas, Rawson y Villa del Carril. Los operativos terminaron con diez detenidos y el secuestro de estupefacientes, armas de fuego, balanzas de precisión y dinero en efectivo. También fue imputado Rodrigo Parada, quien ya estaba alojado en el Servicio Penitenciario Provincial.

"El ojudo", Cristian Fernando Aciar

En esa primera etapa quedaron imputadas once personas: Cristian Fernando Aciar (el de la foto), su madre Paola Mercedes Aciar Aballay, Fernando Ezequiel Cáceres Palacio, Franco Gabriel Ávila López, Martín Santiago Rosales Tobares, Esteban Fabián Riveros Firmapaz, Rodrigo Agustín Molina Agüero, Enzo Gabriel Michel Cabanay, Jazmín Abigail Díaz, Carlos Manuel Aciar y Rodrigo Parada. La posterior imputación de Tapia amplió la lista de sospechosos.

Los movimientos millonarios bajo la lupa

Además de investigar la venta de drogas, la Fiscalía puso el foco en el circuito financiero de la organización y en el posible lavado de los fondos obtenidos.

Uno de los principales señalados en esa línea es Franco Gabriel Ávila López, martillero público acusado de administrar dinero de la presunta banda. Según los registros bancarios incorporados por el fiscal Nicolás Ayestarán, durante 2025 realizó transferencias por más de $694 millones y recibió acreditaciones superiores a los $643 millones.

También registró operaciones por más de 5.000 dólares.

Para la Fiscalía, esos movimientos no se correspondían con los ingresos declarados y podrían haber servido para disimular el origen de los fondos. Las defensas cuestionaron esa interpretación y sostuvieron que las operaciones bancarias no demuestran por sí solas la comercialización de estupefacientes.

En la audiencia de formalización, la jueza federal Eliana Ratta dictó prisión preventiva para cuatro de los principales imputados: Cristian Fernando Aciar, Fernando Ezequiel Cáceres Palacio, Martín Santiago Rosales Tobares y Franco Gabriel Ávila López. Los cuatro quedaron alojados en el Servicio Penitenciario Provincial.

Aciar, Cáceres Palacio y Rosales Tobares fueron imputados por delitos vinculados con el narcotráfico agravado y el lavado de activos. Ávila López enfrenta cargos por lavado de activos agravado por habitualidad. Otros sospechosos recibieron imputaciones por comercialización de estupefacientes y participación secundaria.

La magistrada fijó un plazo de 120 días hábiles para profundizar la investigación. La Fiscalía deberá avanzar con el análisis de teléfonos celulares, documentación contable y otros elementos secuestrados durante los allanamientos.

Con la detención de Tapia, la causa sumó otro presunto vendedor al menudeo. A diferencia de los cuatro acusados que continúan presos, seguirá el proceso en libertad, bajo restricciones judiciales.

Por Gabriel Rotter.