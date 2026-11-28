La agresión se repitió esa misma noche. La mujer intentó impedir que el hombre se llevara a la hija que tienen en común y recibió una patada en el rostro. Su otro hijo presenció la escena y pidió ayuda a través del 911.

Un informe médico constató lesiones en el cuello, el pómulo, la nariz y el labio de la víctima. Tapia permanecía detenido desde el 27 de octubre.

La condena y la intervención judicial

El caso llegó a una resolución mediante un acuerdo de juicio abreviado. Tapia fue condenado por lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en los términos de los artículos 89 y 92, en función del artículo 80, incisos 1 y 11, del Código Penal.

Además de los ocho meses de prisión efectiva, el juez Parrón declaró su reincidencia, conforme al artículo 50 del Código Penal. También dispuso que permanezca privado de la libertad hasta que la sentencia quede firme.

En la audiencia intervinieron el fiscal Nicolás Alvo, de la UFI CAVIG, y la ayudante fiscal Julieta del Valle Lobillo. La defensa estuvo a cargo de la doctora Marisa del Carmen Silvera, de la Defensoría Oficial.