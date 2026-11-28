Un hombre fue condenado a ocho meses de prisión efectiva por atacar dos veces a su expareja durante el mismo día en una vivienda de Pocito. En el primer episodio la tomó del cuello, la golpeó en el rostro y la tiró del pelo. Horas después regresó y volvió a agredirla, esta vez con una patada en la cara. El segundo ataque fue presenciado por el hijo de la mujer, quien llamó al 911 para pedir ayuda.
Asfixió y golpeó a su expareja en dos veces el mismo día y fue condenado
David Emilio Tapia recibió ocho meses de prisión efectiva por agredir a su expareja en dos oportunidades el mismo día, en el barrio Huarpes 3 de Pocito. Fue declarado reincidente y seguirá detenido hasta que la sentencia quede firme.