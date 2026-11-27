En una presentación de poco más de cinco minutos, el creador de contenido manifestó su entusiasmo por haber podido poner en marcha la iniciativa y señaló que el propósito del primer material era acercar a los nuevos seguidores una explicación general sobre el funcionamiento y las metas de la organización.

La cuenta de Instagram, identificada como @lapizfundacion, superó los 250 mil seguidores en sus primeras horas y continuaba sumando usuarios.

View this post on Instagram

El nombre elegido está inspirado en el texto “Yo, el lápiz”, que aborda conceptos como el conocimiento disperso, la cooperación espontánea y los sistemas de incentivos.

Además de trabajar sobre problemáticas vinculadas con la infancia y la educación, Maratea adelantó que buscará desarrollar un comedor comunitario. También proyecta lanzar un podcast para profundizar sobre esos mismos temas y generar nuevos espacios de debate.

Santiago Maratea anunció el cierre de su cuenta de Instagram: “No quiero ser más influencer”

“Más allá de todo tipo de contenido que tenga que ver con para dónde va la fundación, cómo van creciendo los proyectos, yo también quiero subir contenido sobre economía”, anticipó.

Uno de los aspectos centrales del modelo de financiamiento será el formato de membresía. La intención de Maratea es que las personas interesadas realicen aportes mensuales de un monto determinado y que, a cambio, obtengan beneficios que superen lo invertido. Como referencia, planteó una contribución de $3.000 por mes, equivalente a $36.000 anuales.

El influencer también aclaró que espera recibir una remuneración por el trabajo que genere la fundación. En ese sentido, vinculó su decisión de cerrar su cuenta personal de Instagram con la posibilidad de convertir este emprendimiento solidario en su nueva actividad laboral.

“Mi cuenta de Instagram, que es mi fuente de ingresos, yo no tengo drama en cerrarla porque yo lo que quiero es que esta sea mi fuente de ingresos”, sostuvo.