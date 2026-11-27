La cantidad de argentinos que viajaron fuera del país cayó un 11,5% en comparación con el mismo mes del año pasado. La tendencia ya acumula diez meses consecutivos de bajas interanuales. En cambio, las llegadas de turistas extranjeros crecieron un 13,8%.

El saldo informado corresponde a la cantidad de turistas que entraron y salieron del país, no a un balance de dólares. El relevamiento considera turistas a quienes pasan al menos una noche en el destino y los diferencia de los excursionistas, que realizan visitas sin pernoctar.

La tendencia también se refleja en el acumulado anual. Entre enero y octubre de 2026 se contabilizaron 8.987.500 salidas de turistas residentes, un 13,8% menos que durante el mismo período de 2025.

En sentido contrario, llegaron 4.672.600 turistas extranjeros, lo que representó un crecimiento interanual del 9%.

Con esos movimientos, el saldo negativo de los primeros diez meses alcanzó los 4.315.000 turistas. En igual período del año pasado había sido de 6.138.700, por lo que el déficit se redujo cerca de un 29,7%.

Aunque todavía viajan más argentinos al exterior que extranjeros a la Argentina, la distancia se achicó. En octubre hubo aproximadamente 145 salidas por cada 100 llegadas, mientras que un año antes la relación era de 186 por cada 100.

Brasil encabezó los destinos elegidos por los argentinos

Brasil fue el principal destino internacional de los turistas argentinos durante octubre, con 140.300 viajeros, equivalentes al 21,9% del total. Sin embargo, los viajes hacia ese país cayeron un 12,4% interanual.

Europa quedó en segundo lugar, con 107.000 turistas y un crecimiento del 12,8%. Chile recibió 82.800 argentinos, pero registró una fuerte caída del 40,9%.

El resto de América concentró 80.400 salidas, un 6,2% menos que en octubre de 2025. Paraguay recibió 72.100 turistas argentinos, con una baja del 10,7%, mientras que Uruguay registró 67.400, un retroceso del 4,2%.

Las caídas también variaron según el medio de transporte. Las salidas por vía terrestre disminuyeron un 24,2%, las aéreas bajaron un 2,7% y las fluviales o marítimas retrocedieron un 10,4%.

El INDEC señaló que el paso Cristo Redentor permaneció cerrado varios días por cuestiones climáticas. También indicó que el aeropuerto de Ezeiza operó con restricciones por obras en sus pistas entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre, dos factores que incidieron en los movimientos registrados por esos accesos.