El presidente de la Comisión de Presupuesto de Diputados, Alberto “Bertie” Benegas Lynch, había separado el financiamiento universitario en un Capítulo II propio para evitar que un eventual rechazo arrastrara al resto de la iniciativa. El texto oficial proponía $7,35 billones más una cláusula de hasta $1,5 billones con cargo a Obligaciones a cargo del Tesoro para eventuales pagos por fallos judiciales, pero fue rechazado por 130 votos contra 121. A continuación, se aprobó por 138 votos a favor, 109 en contra y cuatro abstenciones la alternativa impulsada por la radical Mariela Coletta (Provincias Unidas) por $11 billones, con salarios atados a paritarias y gastos de funcionamiento actualizados por inflación.

El oficialismo también perdió la votación del Capítulo IV, sobre Ciencia y Técnica (artículos 123 al 127), que cayó por 127 votos contra 123 y fue sustituido por una propuesta opositora aprobada por 130 a 118 para asignar el 0,35% del valor CIF de las importaciones al CONICET, el INTA, el SENASA y el INTI. En sectores aliados interpretaron que aislar el capítulo universitario pudo responder a la estrategia de dejar pasar el monto mayor para evaluarlo luego mediante un veto.

En paralelo, la discusión tiene un correlato judicial vinculado a la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario —vetada por Javier Milei, ratificada por el Congreso y promulgada con el decreto 759/2025, que condicionó su aplicación a las fuentes de financiamiento—: tras la cautelar dictada por el juez Martín Cormick, el rechazo de la Corte Suprema al recurso oficial en junio y la declaración de inconstitucionalidad de la cláusula del decreto en octubre, la causa tramita en la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, donde esta semana dictaminó en contra del decreto la Fiscalía de Cámara.

Ahora el expediente ingresará a la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, presidida por Agustín Monteverde, que cuenta con 14 integrantes sobre 17 bancas reglamentarias y tres vacantes. Allí conviven cinco representantes de La Libertad Avanza (Monteverde, Patricia Bullrich, Ezequiel Atauche, Bruno Olivera Lucero y Bartolomé Abdala), tres de la UCR (Silvana Schneider, Flavio Fama y Mariana Juri), uno del PRO (Andrea Cristina), dos de Provincias Unidas (Alejandra Vigo y Carlos “Camau” Espínola), Beatriz Ávila, Guillermo Andrada y Fernando Salino, sin representación del bloque peronista que conduce José Mayans.

En ese escenario, el oficialismo observa el alineamiento de los gobernadores —como Martín Llaryora, Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil, Leandro Zdero y Alfredo Cornejo—, mientras advierte que cualquier modificación obligará a que el proyecto regrese a Diputados y que, si no logra imponer su postura, sectores de la oposición dan por descontada la posibilidad de un veto parcial.