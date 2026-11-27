Para las viviendas, los nuevos valores mínimos mensuales sin IVA serán de $18.470,31 para quienes tengan únicamente agua potable y el mismo importe para quienes cuenten solo con cloacas. En el caso de los inmuebles que reciben ambos servicios, el monto será de $33.822.

La actualización también alcanza a los terrenos baldíos. Los propietarios deberán abonar un mínimo de $11.281,29 por el servicio de agua o por el de cloacas. Cuando el inmueble cuente con ambas prestaciones, el importe ascenderá a $20.645,10.

En el sector comercial e industrial, los valores dependerán del tipo de servicio y de los recargos establecidos para cada categoría. Para los establecimientos sin recargo, los nuevos mínimos mensuales serán de $22.715,57 por agua, $22.556,61 por cloacas y $41.287,22 por ambos servicios.

La normativa mantiene los escalones de recargo del 25%, 50%, 100%, 150% y 300%. Por lo tanto, el monto final que deberá pagar cada comercio o industria variará según la categoría asignada, al que también se deberá sumar el IVA.

Los usuarios incluidos en la Red de Escasos Recursos tendrán mínimos de $9.236,65 por agua, $9.236,65 por cloacas y $16.897,59 por ambos servicios, siempre antes de impuestos.

En el caso de los jubilados y pensionados empadronados bajo la Marca J, los importes quedarán en $12.929,52 por agua potable, $12.929,52 por cloacas y $23.660,40 cuando reciban ambas prestaciones.

También se actualizaron los valores para las entidades contempladas en la Marca U, que comprende a uniones vecinales, bomberos voluntarios, asociaciones civiles de salud pública y organizaciones de asistencia social. Para ellas, el mínimo será de $4.616,83 por una prestación —agua o cloacas— y de $8.450,78 por ambos servicios.

Todos los montos corresponden a importes mínimos mensuales sin IVA y comenzarán a regir desde diciembre de 2026.