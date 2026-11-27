Las lluvias de la madrugada no alcanzaron para aliviar el calor en San Juan. Durante la tarde, la temperatura volvió a subir y, a las 19 de este viernes, el termómetro marcó 33,9°C, un registro que ubicó a la provincia entre los tres puntos más calurosos de Argentina.
San Juan quedó entre las tres provincias más calurosas del país pese al temporal
A las 19 de este viernes, la provincia registró 33,9°C y quedó tercera en el ranking del Servicio Meteorológico Nacional. Neuquén encabezó la lista con 35,2°C. Para el domingo se espera una máxima de 38°.