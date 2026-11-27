Se esperan máximas de 35° y 38° durante el fin de semana

El calor continuará durante los próximos días. Para este sábado se pronostica una temperatura máxima de 35° y una mínima de 21°.

El domingo podría ser todavía más caluroso, con una máxima prevista de 38° y una mínima de 20°. De esta manera, San Juan tendrá por delante dos jornadas con temperaturas elevadas, después de una madrugada marcada por las precipitaciones y la inestabilidad.