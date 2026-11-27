Ante ese escenario, el club ya gestiona una reunión con autoridades provinciales para el comienzo de la próxima semana, con el objetivo de analizar los daños y las posibles alternativas de asistencia.

El temporal también obligó a modificar los planes que Huazihul tenía para el cierre del año. La institución buscaba reunir fondos mediante distintas actividades para avanzar con la construcción de una nueva cancha de rugby.

Sin embargo, la prioridad ahora será recuperar los espacios afectados por las inundaciones. La inversión prevista para el nuevo proyecto quedará postergada hasta que puedan resolver los problemas ocasionados por las lluvias.

Desde el club convocaron a socios, familias y allegados a colaborar con las tareas de recuperación, una vez que las condiciones permitan trabajar de manera segura.

"Sabemos que no es un momento fácil, pero Huazihul tiene casi 100 años de historia y una gran familia que siempre estuvo presente en los momentos difíciles", expresaron en el mensaje publicado en sus redes sociales.

La institución también pidió que quienes quieran colaborar se acerquen para acompañar la recuperación de las instalaciones, siempre que las condiciones sean seguras.