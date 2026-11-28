Hojas verdes, frutas y quesos blandos

Las hojas verdes frescas como la espinaca, acelga o kale, ricas en agua, pueden volverse blandas tras el proceso de congelación y descongelado. Para conservarlas, se sugiere un blanqueado o cocción previa si se destinarán a preparaciones cocidas. Similarmente, la sandía puede adquirir una consistencia granulosa y blanda; se recomienda procesarla previamente en puré para bebidas o licuados.

Los quesos con mayor humedad, como el brie, la ricota o el queso de cabra, tienden a desgranarse o liberar líquido al descongelarse. En estos casos, su uso en tartas saladas, quiches o preparaciones horneadas es una alternativa para disimular la alteración de textura.

Los alimentos fritos caseros corren el riesgo de que su rebozado absorba humedad, perdiendo su crocancia característica, por lo que se recomienda refrigerarlos y recalentarlos al horno o freidora de aire.

El impacto en lácteos y huevos

Las preparaciones que combinan leche y huevo, como flanes o natillas, pueden separarse y volverse acuosas. El USDA señala que las emulsiones como la crema y la mayonesa también pueden experimentar separación. La leche, al congelarse, puede presentar una división entre agua y grasa, afectando su consistencia.

Aunque segura, la calidad puede verse comprometida; se aconseja dejar espacio en el envase para la expansión al congelar y agitar o licuar antes de usar.

Los huevos duros, según el USDA, no congelan bien y su cáscara puede romperse. En su lugar, se recomienda conservarlos refrigerados con cáscara y cubiertos. Los alimentos enlatados no deben congelarse dentro de su envase original, ya que la expansión del líquido puede dañarlo; se debe transferir el contenido a un recipiente apto.

En cuanto a la carne descongelada, si bien puede recongelarse sin cocinar si fue descongelada en el freezer (afectando su calidad), si se descongeló en agua fría o microondas, debe cocinarse previamente.