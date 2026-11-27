En el lugar trabajan efectivos del Escuadrón 25 Jáchal de Gendarmería Nacional y personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos de esa fuerza, junto con integrantes de la Policía y Bomberos de San Juan.

El procedimiento fue ordenado por la auxiliar fiscal Mariana Celia Gauto Baloc, integrante del Área de Investigación de la Unidad Fiscal San Juan, a cargo del fiscal general Francisco Maldonado.

El operativo consiste en recuperar los fragmentos de la aeronave que permanecían dispersos en el terreno y trasladarlos para su resguardo. Por las características del lugar, las piezas deben ser retiradas de manera controlada y transportadas hasta una zona desde la que puedan continuar su traslado.

Los restos recuperados serán llevados al depósito del Escuadrón 25 de Gendarmería Nacional, donde quedarán a disposición de la Justicia. La medida busca preservar el material que formará parte de la investigación sobre las circunstancias del accidente.

La tragedia que conmocionó a San Juan

El siniestro ocurrió el 29 de julio de 2026, cuando un helicóptero Bell 412EP, matrícula LV-KGR, se precipitó en una zona del Parque Provincial Ischigualasto. La aeronave estaba afectada al Plan Nacional de Manejo del Fuego y había partido desde el Aeroclub San Juan, en Pocito, con destino a San Agustín de Valle Fértil.

Murieron siete personas: el director de Protección Civil, Carlos Heredia; el subjefe de la Policía, Germán Videla; el jefe de Bomberos, Rubén Castro; el segundo jefe de Bomberos, Jorge Carbajal; los integrantes de la Agrupación Forestal Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta, y el piloto Matías Valenzuela.

De acuerdo con la reconstrucción incorporada a la investigación, el helicóptero atravesó un sector con bancos de niebla y golpeó dos formaciones rocosas antes de caer e incendiarse.

El retiro de los restos busca recuperar y preservar las piezas de la aeronave que permanecían en el lugar del impacto. El operativo seguirá este sábado, sujeto a las condiciones climáticas y de visibilidad.