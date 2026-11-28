UPCN San Juan Vóley protagonizó un intenso encuentro ante Ciudad Vóley, que se quedó con el triunfo por 3-2, en partido correspondiente a la segunda fecha del Tour 3 de la Superliga, disputado en el Estadio Multipropósito Invencible Rosario. Los parciales fueron 26-24, 20-25, 23-25, 25-21 y 15-8.
UPCN cayó en tie break ante Ciudad, pero conserva la punta de la Superliga
En un partido de casi tres horas, Los Cóndores perdieron 3-2 por la segunda fecha del Tour 3, en Rosario. Pese a la derrota, sumaron un punto y continúan como líderes.