Aseguran que el camionero tenía restos compatibles con disparos de arma

Mientras tanto, el oficial Rodríguez permanece en prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincia, por un plazo de 9 meses (periodo reducido por el Tribunal de Impugnación).

La versión del oficial Rodríguez

El abogado defensor del oficial, Martín Zuleta, a pocos días del hecho, dijo a este medio cuál es la versión del imputado de lo que ocurrió en la noche del viernes 9 de febrero, cuando el procedimiento de radiar el camión terminó con la muerte de su chofer.

Orihuela, de manera injustificada y desoyendo las ordenes de la autoridad policial, debía llevar su camión, iba escoltado por la Policía hacia la Comisaria de Valle Fértil, iba a quedar radiado de circulación, porque no tenía la documentación necesaria para poder circular. Mientras iban a la Comisaría, por motivos que se desconocen, se dio a la fuga en el camión, y aceleró a lo máximo que pudo. El patrullero, por orden de Rodríguez, que en ese momento era la máxima autoridad, ordena al chofer del patrullero que vayan a perseguirlo por dentro de la Villa San Agustín, con lo peligroso que era. Salieron de la Villa, pasó un control que está en la entrada de Valle Fértil, sin detenerse, casi por poco atropellando a los efectivos que estaba ahí.

El camión así emprendió por la ruta hacia San Juan. Hizo un trayecto de casi 23 kilómetros en total por la ruta oscura. En todo momento iba por el medio de la ruta, tratando que el móvil policial lo sobrepasara porque el patrullero es un vehículo más rápido. Prendieron las sirenas, lo siguieron, le hicieron señas para q detuviera la marcha, y el camión los encerraba de un lado y otro cuando intentaban pasarlo. De vez en cuando, venían autos de frente, era una situación muy riesgosa y peligrosa y en una de esas maniobras advirtió el oficial que el camionero tenía un arma de fuego o disparó un arma de fuego, en medio de una situación confusa, estresante y en medio de la oscuridad. Él hizo un disparo disuasivo al aire con una escopeta, el camionero no detuvo su marcha, trataron de sobrepasarlo y otra vez los encerró. Es ahí cuando el oficial para tratar de obligar a la detención del camión, con su arma trata de tirarle a los neumáticos, son los disparos que se encuentran atrás en el camión, y como no lo logra, aunque sí le había dado a un neumático porque se termina desinflando, él ordenó que sobrepasaran al camión y en ese momento se producen maniobras peligrosas, él se quiebra un brazo. Intenta disparar hacia el motor del camión para ver si lo podía averiar y así detenerlo. En ese trayecto lamentablemente impactaron algunas balas en el cuerpo del camionero.

Pero él entiende que obró dentro de lo que ameritaba la situación porque estaba en riesgo la vida de muchas personas que venían circulando por la ruta, estaba en riesgo la vida de los propios funcionarios policiales. Hay algo importante, es que él no podía dejar de perseguir al camionero, ni de tratar de detenerlo porque estaba cometiendo un delito infraganti, ya no era una contravención por no tener los papeles del vehículo, sino que estamos hablando ya de un delito atentado y resistencia contra la autoridad. En ese momento es un delincuente huyendo de la autoridad policial. Él creyó conveniente utilizar su arma en función de cómo conducía, que lo hacía de manera peligrosa, a tal punto que termina chocando con una familia sanjuanina, que venía de frente, pero pasaron por varios autos, que se tenían que hacer a un lado a la banquina porque podían impactar con el camión. Esos son los hechos ha relatado ante la jueza”, culminó el abogado defensor de Rodríguez, Martín Zuleta, en diálogo con sanjuan8.com.