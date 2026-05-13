Identificaron al motociclista que murió en la Ruta 40 cerca de Talacasto

El siniestro ocurrió durante la tarde en un tramo ubicado al norte de Talacasto, cerca de la zona de Matías Sánchez y de un campamento de Vialidad Nacional. Se trata de un sector complejo, con huellas de ripio, abundante piedra suelta y sin pavimento, una condición que habría complicado la estabilidad del rodado.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, por motivos que todavía son materia de investigación, Siri perdió el control de la motocicleta y cayó violentamente sobre la calzada. El impacto fue fatal y, pese a la llegada del personal médico y policial, los profesionales constataron que el motociclista ya no presentaba signos vitales.

La tragedia se conoció gracias a la intervención de un funcionario municipal que pasaba circunstancialmente por el lugar. El hombre observó el siniestro y dio aviso inmediato a las fuerzas de seguridad, lo que permitió activar rápidamente el operativo de emergencia en una zona caracterizada por la escasa conectividad.

Mientras tanto, los otros dos motociclistas que viajaban junto a la víctima resultaron ilesos físicamente, aunque atravesaban un fuerte estado de shock tras el dramático episodio.

La causa quedó en manos de la UFI Norte, bajo las directivas del fiscal Sohar Aballay. En el lugar trabajó personal de Criminalística para determinar si el hecho estuvo relacionado con una posible falla mecánica o con las condiciones del camino.

Tras las pericias realizadas en la escena, las autoridades ordenaron el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la correspondiente autopsia.