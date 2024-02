Lirola: "No fue gatillo fácil y no hubo tiroteo, es un hecho grave"

Leé: Camionero asesinado: solo un policía disparó y el fallecido no tenía armas

“Esto no es gatillo fácil, es no es que se haya caído el policía. Es un hecho grave que enluta a la institución policial. Desde que asumí en diciembre busco preservar la vida de todos los ciudadanos. Este hecho sale de contexto, no ha habido nada similar en al menos los más de 40 años que estoy en la institución policial”, subrayó.

Respecto al oficial Ricardo Rodríguez, el principal y púnico sospechoso hasta el momento, informó: “Tiene muy poco tiempo en la Policía, desde el 2017. Tienen buen concepto de él, no protagonizó hechos de violencia (anteriormente). Sólo tuvo llamados de atención por hechos de servicio. Comenzó en la Seccional de Los Berros, luego en Pocito, en la Comisaría 23° y recientemente en enero fue trasladado a la Seccional 12° por los eventos en el departamento. Tuvo buen desempeño anteriormente”.

“La Policía está dolida, porque esa no es nuestra misión. Nuestra misión es proteger la vida, entregamos la vida por todos los ciudadanos”, finalizó.