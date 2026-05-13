Jueves con transporte público: UTA hizo marcha atrás y levantó el paro anunciado

Según detalló UTA, este viernes 15 de mayo las empresas abonarán las diferencias salariales correspondientes al mes de abril, incluyendo antigüedad y otros ítems.

Además, el 29 de mayo se pagarán diferencias salariales de enero, viáticos y una suma extraordinaria de 100 mil pesos.

En tanto, para el 10 de junio quedó previsto el pago de diferencias correspondientes a febrero, más viáticos, otra suma extraordinaria de 100 mil pesos y el día descontado por el paro nacional.

“Se levantan las medidas anunciadas y la prestación del servicio será normal”, indicó el comunicado firmado por la Junta Ejecutiva de UTA San Juan y el secretario general Héctor Marcelo Maldonado.

Horas antes, el sindicato había confirmado una retención de servicios sin asistencia a los lugares de trabajo por reclamos salariales y acusaba a las empresas de incumplir acuerdos previos.

La posibilidad de un paro había generado preocupación entre miles de usuarios del transporte público sanjuanino, ya que el servicio de corta y media distancia iba a quedar paralizado durante toda la jornada.

Finalmente, tras el acuerdo alcanzado entre las partes, los colectivos circularán normalmente este jueves en toda la provincia.

No obstante, el conflicto salarial todavía no quedó completamente cerrado y desde el gremio advirtieron que continuarán monitoreando el cumplimiento de los compromisos asumidos por las empresas.