Menos dólares por más vino y mosto: el dato que preocupa en San Juan

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En otras palabras, San Juan vendió prácticamente el mismo volumen de vino al exterior, pero recibió menos dinero por esas operaciones, algo que refleja una baja en el precio promedio de exportación.

Además, la provincia perdió participación dentro del mercado nacional. Mientras en abril de 2025 representaba el 3% del total exportado por Argentina, este año cayó al 2%.

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La situación fue similar en el mosto concentrado, aunque con diferencias importantes. La provicia exportó en abril unas 2.746 toneladas de mosto, es decir, 254 toneladas más que en el mismo mes del año pasado. El incremento en volumen fue del 9,2%.

Pero pese a vender más, los ingresos también retrocedieron. Las operaciones generaron 4,19 millones de dólares FOB frente a los 4,04 millones registrados un año atrás, lo que marcó una caída del 3,6% en valor.

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El dato vuelve a mostrar la misma tendencia: mayor volumen exportado, pero menor precio promedio por tonelada vendida.

Actualmente, San Juan concentra cerca del 33% de las exportaciones nacionales de mosto, uno de los productos más fuertes de la industria local. Mientras tanto, a nivel nacional el panorama mostró números positivos.

Según el INV, las exportaciones argentinas de vino crecieron 21,9% interanual en abril y alcanzaron más de 20,4 millones de litros enviados al exterior. El crecimiento estuvo impulsado principalmente por el vino a granel, que aumentó 82,7%, mientras que los vinos fraccionados subieron 4,7%.

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También se destacó el fuerte crecimiento de los vinos blancos y del formato tetra brik, que tuvo una suba de 177,9%. En cuanto al mosto concentrado argentino, durante abril se exportaron 9.091 toneladas, un 33,9% más que en igual mes del año pasado.

De esta manera, mientras el sector vitivinícola nacional muestra señales de recuperación en volumen, en San Juan la preocupación pasa por la caída en los valores obtenidos por las exportaciones.