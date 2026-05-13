YPF aplicará una suba mínima y mantendrá congelados los combustibles

Según detalló la empresa, después de esa suba se volverá a aplicar el sistema denominado “buffer de precios”, una herramienta que busca evitar cambios bruscos en los surtidores ante la volatilidad del precio internacional del petróleo.

La medida llega en medio de las fuertes fluctuaciones que viene registrando el barril Brent como consecuencia del conflicto en Medio Oriente.

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De igual manera, continuaremos aplicando el sistema de “buffer de precios” por hasta 45 días… pic.twitter.com/EHdzW9fgLR — Horacio Marín (@HoracioMarin_ok) May 13, 2026

De acuerdo a lo explicado por Marín, durante esos 45 días YPF absorberá parte de las variaciones internacionales sin trasladarlas directamente al consumidor. “Continuaremos aplicando el sistema de buffer de precios por hasta 45 días adicionales, con el propósito de no trasladar sobresaltos en el surtidor”, indicó.

El mecanismo funciona como una especie de compensación temporal. Mientras el precio internacional del petróleo sube o baja de manera abrupta, la empresa mantiene relativamente estables los combustibles en el mercado interno.

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Luego, una vez finalizado ese período y cuando se normalice el escenario internacional, YPF buscará recuperar gradualmente los ingresos que dejó de percibir por no haber trasladado inmediatamente esas variaciones al precio final.

La petrolera explicó además que el esquema ya había sido utilizado en los últimos meses con el mismo objetivo: reducir el impacto directo de la volatilidad internacional sobre los consumidores argentinos.

Con esta actualización, se espera que en las próximas horas también puedan definirse movimientos similares en otras compañías del sector.