Vuelve el Desafío Punta Negra, una de las carreras de trail más importantes

El Desafío Punta Negra se consolidó en los últimos años como una de las pruebas más convocantes del calendario nacional gracias a sus recorridos de montaña y a los paisajes que ofrece el perilago sanjuanino.

Cerros, filos, desniveles técnicos y caminos rodeados por la Cordillera serán parte de una carrera que combina exigencia física con escenarios naturales imponentes.

Desde la organización destacaron que el evento busca ir más allá de la competencia deportiva y apuntaron a fortalecer el sentido de comunidad entre los corredores. “Somos más que kilómetros. Somos comunidad, historias compartidas y pasión por el trail”, señalaron desde Adventure Pro.

El Gobierno de San Juan también acompaña la organización del evento como parte de la estrategia provincial de promoción deportiva y turística.

La llegada de atletas y acompañantes genera además un fuerte movimiento económico en sectores como hotelería, gastronomía y servicios turísticos, especialmente en una fecha de importante circulación de visitantes.

El Desafío Punta Negra contará con distintas distancias pensadas para corredores de todos los niveles.

Las categorías confirmadas son:

Ultratrail: 100K y 70K

Pro Marathon: 42K, 30K, 20K, 12K y 5K

Kids: modalidad participativa para niños

La Expo Desafío y el retiro de kits se realizarán en el Camping Cerro Blanco, uno de los puntos centrales de la competencia.

Desde la organización recomendaron a los participantes asistir con indumentaria técnica de trail, protección solar y lentes de sol debido a las características climáticas de San Juan, donde en mayo las temperaturas suelen oscilar entre los 5° y 21°.

Las inscripciones continúan abiertas y pueden realizarse de manera online.