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La UTA anunció un paro por 24 horas en el transporte público sanjuanino

La medida de fuerza será por 24 horas y afectará a todas las empresas de corta y media distancia. Desde la medianoche no habrá servicio de Red Tulum.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó que desde las 00 horas de este jueves habrá una retención de servicios por 24 horas en el transporte público de pasajeros de San Juan, por lo que no funcionará la Red Tulum.

La medida afectará a todas las empresas de corta y media distancia y se realizará sin asistencia a los lugares de trabajo, según informó el sindicato a través de un comunicado oficial difundido en las últimas horas.

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De esta manera, miles de usuarios se verán afectados durante toda la jornada por la falta de colectivos en la provincia.

Desde la conducción gremial señalaron que la decisión fue tomada luego del fracaso de la audiencia mantenida entre la UTA y la cámara empresaria ATAP ante autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación.

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Según denunciaron desde el sindicato, las empresas incumplieron el acta acuerdo salarial que había sido firmada y reconocida previamente por la patronal. En el comunicado, la seccional San Juan indicó que “el diálogo y la paciencia se agotaron” y remarcaron que el reclamo apunta a garantizar mejoras salariales para los choferes del sector.

Además, responsabilizaron a los distintos actores vinculados al sistema de transporte público por las consecuencias que pueda generar la medida de fuerza.

La retención de servicios comenzará a regir desde la medianoche y se extenderá durante 24 horas, salvo que exista una resolución de último momento en el conflicto salarial.

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