La UTA anunció un paro por 24 horas en el transporte público sanjuanino

De esta manera, miles de usuarios se verán afectados durante toda la jornada por la falta de colectivos en la provincia.

Desde la conducción gremial señalaron que la decisión fue tomada luego del fracaso de la audiencia mantenida entre la UTA y la cámara empresaria ATAP ante autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación.

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Según denunciaron desde el sindicato, las empresas incumplieron el acta acuerdo salarial que había sido firmada y reconocida previamente por la patronal. En el comunicado, la seccional San Juan indicó que “el diálogo y la paciencia se agotaron” y remarcaron que el reclamo apunta a garantizar mejoras salariales para los choferes del sector.

Además, responsabilizaron a los distintos actores vinculados al sistema de transporte público por las consecuencias que pueda generar la medida de fuerza.

La retención de servicios comenzará a regir desde la medianoche y se extenderá durante 24 horas, salvo que exista una resolución de último momento en el conflicto salarial.