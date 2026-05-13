La Municipalidad de la Capital puso en marcha la convocatoria al Presupuesto Participativo 2026, una herramienta de participación ciudadana que permite a los vecinos presentar proyectos y decidir de manera directa en qué obras y mejoras invertir parte del presupuesto municipal.
Presupuesto Participativo en Capital: lanzaron las inscripciones
Capital lanzó una nueva edición del programa que permite a la comunidad proponer, debatir y elegir proyectos para mejorar los cuatro distritos del departamento.