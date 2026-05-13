Presupuesto Participativo en Capital: lanzaron las inscripciones

El proceso contempla cuatro etapas: inscripción, reunión, votacion, y posteriormente la ejecución de las propuestas elegidas por los vecinos. Los fondos destinados a estas iniciativas serán asignados por el municipio, en un porcentaje definido por el Ejecutivo Municipal y aprobado por el Concejo Deliberante.

Cómo participar

Los interesados deberán completar el formulario de inscripción hasta el próximo 17 de mayo a través del siguiente enlace:

Formulario de inscripción al Presupuesto Participativo 2026

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevkBTt1nvvgLZ8kj58daK_NkYAT5qi_zhKB8tUvC-Aqd5qLw/viewform

Posteriormente, del 26 de mayo al 26 de junio, se desarrollarán reuniones vecinales informativas y de presentación de propuestas en cada distrito.

Finalmente, entre el 6 de julio y el 1 de agosto, los vecinos podrán votar de manera online los proyectos que consideren prioritarios para su comunidad.