Receta de torta helada de crema de dulce de leche con base de brownie
Se trata de una torta fría formada por una base compacta de brownie de chocolate y una capa abundante de crema helada con dulce de leche repostero. El conjunto se congela hasta alcanzar una consistencia firme, pero fácil de cortar.
El resultado es una torta de estructura firme, con una base de brownie que sostiene la crema helada de dulce de leche. Después de unos minutos fuera del freezer, se corta con facilidad y conserva una presentación prolija en cada porción.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 6 horas y 55 minutos.
- Preparación activa: 35 minutos.
- Cocción del brownie: 20 minutos.
- Freezer: 6 horas.
Ingredientes
- 100 gr de manteca.
- 120 gr de chocolate semiamargo.
- 120 gr de azúcar.
- 2 huevos.
- 60 gr de harina 0000.
- 20 gr de cacao amargo.
- 1 pizca de sal.
- 400 gr de dulce de leche repostero.
- 400 cc de crema de leche, bien fría.
- 100 gr de queso crema, frío.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- 50 gr de chocolate semiamargo, para decorar.
- 1 cucharadita de aceite neutro, para la decoración de chocolate.
Cómo hacer torta helada de crema de dulce de leche con base de brownie, paso a paso
- Precalentar el horno a 180 . Forrar la base de un molde desmontable de 20 cm con papel manteca y enmantecar los bordes.
- Derretir la manteca junto con los 120 gr de chocolate semiamargo a baño María o en el microondas, en intervalos cortos. Mezclar hasta obtener una preparación lisa.
- Incorporar el azúcar y luego los huevos, de a 1 por vez. Agregar la harina, el cacao amargo y la sal.
- Volcar la preparación en el molde y emparejar la superficie. No batir de más después de agregar la harina, para conservar una textura húmeda.
- Hornear durante 18 a 20 minutos. El centro debe quedar apenas húmedo y el palillo debe salir con algunas migas adheridas.
- Dejar enfriar el brownie dentro del molde. Para acelerar el proceso, se puede llevar a la heladera durante 15 minutos.
- Para preparar la crema helada, batir la crema de leche fría hasta que tome cuerpo. Detener el batido cuando forme picos suaves, porque si se bate demasiado, puede cortarse.
- En otro bol, mezclar el dulce de leche repostero con el queso crema y la esencia de vainilla hasta lograr una crema uniforme.
- Incorporar la crema batida a la mezcla de dulce de leche en 2 o 3 tandas, con movimientos envolventes.
- Colocar la crema sobre la base de brownie fría y alisar la superficie.
- Cubrir el molde con papel film y llevar al freezer durante 6 horas como mínimo. Para una textura más firme, dejarla toda la noche.
- Derretir los 50 gr de chocolate con el aceite neutro. Dejar entibiar y decorar la torta con hilos de chocolate.
- Retirar la torta del freezer 10 minutos antes de servir. Pasar un cuchillo por los bordes y desmoldar.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
La cantidad de ingredientes, junto con el paso a paso, dejan como resultado una receta que rinde aproximadamente 8 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 520 kcal.
- Grasas: 34 gr.
- Carbohidratos: 49 gr.
- Proteínas: 8 gr.
Los datos numéricos son estimados y cada valor nutricional dependerá de los ingredientes utilizados en específico durante la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
La torta se conserva en el freezer, bien cubierta con papel film y dentro de un recipiente hermético, durante 7 días.
Se recomienda retirarla del freezer entre 10 y 15 minutos antes de servir. No conviene dejarla varias horas a temperatura ambiente, porque la crema puede perder firmeza.
Una vez descongelada, debe guardarse en la heladera y consumirse dentro de 24 horas. No se recomienda volver a congelarla.