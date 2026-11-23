La buena noticia es que conservarlos en buen estado no requiere fórmulas complicadas: basta con aplicar una limpieza suave, controlada y adaptada al tipo de acabado que tenga el piso.

El primer paso: quitar el polvo y las partículas que rayan

Antes de pensar en cualquier líquido o limpiador, es fundamental retirar el polvo diario y, sobre todo, los restos de tierra, arena o piedritas que ingresan desde el exterior. Al caminar, esos pequeños granos actúan como lija y favorecen la aparición de rayones.