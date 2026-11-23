En el plano histórico, la conmemoración evoca la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845 sobre las costas del río Paraná, en la provincia de Buenos Aires. En aquella jornada, las tropas argentinas bajo el mando del general Lucio Norberto Mansilla enfrentaron a una escuadra combinada de Francia y Gran Bretaña que intentaba navegar hacia las provincias del interior. Pese a haber concluido en una derrota táctica, el episodio trascendió como un emblema de resistencia frente a la intervención extranjera; fue instituido como fecha conmemorativa en 1974 mediante la Ley 20.770 y sumado como feriado nacional en 2010.

En el balance de 2026, el calendario contó con cuatro feriados trasladables: dos mantuvieron su día original por caer lunes —el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (17 de agosto) y el Día del Respeto a la Diversidad Cultural (12 de octubre)— y otros dos se movieron: el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (del miércoles 17 al lunes 15 de junio) y el Día de la Soberanía Nacional de hoy.

Tras este fin de semana largo de noviembre, al calendario oficial de 2026 le quedan tres fechas antes de despedir el año: el lunes 7 de diciembre, dispuesto como día no laborable con fines turísticos; el martes 8 de diciembre, feriado inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María; y el viernes 25 de diciembre, feriado inamovible por Navidad.