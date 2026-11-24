Respecto de sus dichos al aire, cuando calificó al trabajador como "un bobo importante" y cuestionó su actitud, el conductor admitió que no fue un buen momento. "Le pido disculpas a Joaquín si le molestó lo que dije", expresó. Y aclaró que nunca había pedido que lo despidieran: "Yo no pedí que lo echaran, por supuesto. Dije que había que contratar a gente, adultos mayores, gente más grande que a veces tiene mejor trato". En ese sentido, también reconoció que el empleado podía estar atravesando una situación de presión por sus responsabilidades laborales. "Yo entiendo que este chico estaba trabajando y tenía una presión tremenda porque tenía que vender, porque esa es la realidad. No fue mi intención ofenderlo. Para nada, no fue mi intención ofenderlo", sostuvo.

Por otra parte, Funes Ugarte se refirió a las críticas que recibió en las redes sociales y aseguró que no quería concentrarse en los comentarios de terceros. "Parece que a través de las redes sociales son todos guapos y todos dicen barbaridades", lanzó.

Sin embargo, volvió a poner el foco en Joaquín y le dedicó un mensaje personal: "Lo que me quiero ocupar es de que a Joaquín le quiero pedir disculpas por si se sintió ofendido, si lo molestó". También destacó su capacidad para organizar el evento y le envió un saludo: "Sos un chico muy joven. Se te ve que sos talentoso porque armaste el food truck".

La invitación al aire que Robertito Funes le hizo al joven que cuestionó por no querer darle una nota

Finalmente, Robertito Funes apuntó contra los responsables del emprendimiento de la feria donde se armó el escándalo y consideró que deberían tener un gesto con el empleado. "Me parece que la empresa tiene que llamarlo a Joaquín y darle una buena explicación, ¿no? Porque yo creo que él se quiso ir porque no se sintió reparado", manifestó. Además, lo invitó a encontrarse personalmente en el Mercado de San Telmo para conocerse en mejores términos. "Joaquín, te mando un abrazo y te invito si querés venir acá. Estoy en el mercado de San Telmo, que nos conozcamos de una manera mejor", concluyó.