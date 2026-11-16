Receta de pizza con base de brócoli

Se trata de una pizza individual cuya base se prepara con brócoli, huevo y queso rallado, sin harina ni levadura. La mezcla se hornea hasta que queda firme y dorada, y luego se completa con salsa, mozzarella y los toppings elegidos.

El resultado es una pizza individual con una base firme y crocante en los bordes, apta para sostener la salsa, el queso y los ingredientes elegidos. Conviene servirla recién salida del horno para conservar mejor su textura.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

500 g de brócoli , aproximadamente 1 unidad grande

, aproximadamente 2 huevos

80 g de queso rallado

1 diente de ajo picado, opcional

picado, opcional 1 cucharadita de orégano

½ cucharadita de sal

¼ cucharadita de pimienta

100 g de salsa de tomate

150 g de queso mozzarella

50 g de jamón cocido , opcional

, opcional ½ morrón en tiras, opcional

en tiras, opcional Aceite o rocío vegetal, cantidad necesaria

Cómo hacer pizza con base de brócoli, paso a paso

Separar las flores del brócoli, lavarlas y cocinarlas al vapor o en agua hirviendo durante 5 minutos , hasta que estén tiernas. Escurrir muy bien y dejar entibiar.

, hasta que estén tiernas. Escurrir muy bien y dejar entibiar. Procesar el brócoli hasta obtener una textura similar a un arroz grueso. También se puede picar con cuchillo.

Colocar el brócoli procesado sobre un repasador limpio y presionar para retirar la mayor cantidad posible de líquido. Este paso es clave para que la base no quede blanda.

Pasar el brócoli a un bol y agregar los huevos, el queso rallado, el ajo, el orégano, la sal y la pimienta. Mezclar hasta integrar.

Precalentar el horno a 220 . Cubrir una placa con papel manteca y aceitarla ligeramente.

. Cubrir una placa con papel manteca y aceitarla ligeramente. Volcar la mezcla sobre la placa y formar un disco de aproximadamente 26 cm de diámetro y 1 cm de espesor. Presionar bien los bordes para que no se desarmen.

de diámetro y de espesor. Presionar bien los bordes para que no se desarmen. Hornear durante 12 minutos , hasta que la base esté firme y apenas dorada. No colocar todavía la salsa ni la mozzarella.

, hasta que la base esté firme y apenas dorada. Retirar la base del horno y cubrirla con la salsa de tomate. Agregar la mozzarella, el jamón cocido, el morrón u otros ingredientes a elección.

Llevar nuevamente al horno durante 6 a 8 minutos , hasta que el queso se derrita y los bordes queden dorados. Para una base más crocante, colocar la placa en la parte baja del horno durante los últimos minutos.

, hasta que el queso se derrita y los bordes queden dorados. Dejar reposar 2 minutos, cortar en porciones y servir caliente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad de ingredientes, junto con el paso a paso, deja como resultado una receta que rinde 2 porciones abundantes o 3 porciones más pequeñas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Estimación para 2 porciones, con mozzarella y jamón cocido:

Calorías: 390 kcal

Grasas: 22 g

Carbohidratos: 17 g

Proteínas: 30 g

Los datos son estimados y cada valor nutricional preciso dependerá de los ingredientes específicos utilizados durante la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La pizza de brócoli se puede guardar en la heladera, dentro de un recipiente hermético, durante 2 días.

Para recalentarla, se recomienda usar horno o sartén tapada durante 5 a 7 minutos. El microondas también sirve, aunque la base puede quedar más blanda.

La base ya horneada, sin toppings, se puede congelar durante 1 mes. Conviene separarla con papel manteca y recalentarla directamente en horno fuerte.