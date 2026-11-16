FUENTE: infobae
Receta de pizza con base de brócoli
Se trata de una pizza individual cuya base se prepara con brócoli, huevo y queso rallado, sin harina ni levadura. La mezcla se hornea hasta que queda firme y dorada, y luego se completa con salsa, mozzarella y los toppings elegidos.
El resultado es una pizza individual con una base firme y crocante en los bordes, apta para sostener la salsa, el queso y los ingredientes elegidos. Conviene servirla recién salida del horno para conservar mejor su textura.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 35 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 500 g de brócoli, aproximadamente 1 unidad grande
- 2 huevos
- 80 g de queso rallado
- 1 diente de ajo picado, opcional
- 1 cucharadita de orégano
- ½ cucharadita de sal
- ¼ cucharadita de pimienta
- 100 g de salsa de tomate
- 150 g de queso mozzarella
- 50 g de jamón cocido, opcional
- ½ morrón en tiras, opcional
- Aceite o rocío vegetal, cantidad necesaria
Cómo hacer pizza con base de brócoli, paso a paso
- Separar las flores del brócoli, lavarlas y cocinarlas al vapor o en agua hirviendo durante 5 minutos, hasta que estén tiernas. Escurrir muy bien y dejar entibiar.
- Procesar el brócoli hasta obtener una textura similar a un arroz grueso. También se puede picar con cuchillo.
- Colocar el brócoli procesado sobre un repasador limpio y presionar para retirar la mayor cantidad posible de líquido. Este paso es clave para que la base no quede blanda.
- Pasar el brócoli a un bol y agregar los huevos, el queso rallado, el ajo, el orégano, la sal y la pimienta. Mezclar hasta integrar.
- Precalentar el horno a 220 . Cubrir una placa con papel manteca y aceitarla ligeramente.
- Volcar la mezcla sobre la placa y formar un disco de aproximadamente 26 cm de diámetro y 1 cm de espesor. Presionar bien los bordes para que no se desarmen.
- Hornear durante 12 minutos, hasta que la base esté firme y apenas dorada. No colocar todavía la salsa ni la mozzarella.
- Retirar la base del horno y cubrirla con la salsa de tomate. Agregar la mozzarella, el jamón cocido, el morrón u otros ingredientes a elección.
- Llevar nuevamente al horno durante 6 a 8 minutos, hasta que el queso se derrita y los bordes queden dorados. Para una base más crocante, colocar la placa en la parte baja del horno durante los últimos minutos.
- Dejar reposar 2 minutos, cortar en porciones y servir caliente.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
La cantidad de ingredientes, junto con el paso a paso, deja como resultado una receta que rinde 2 porciones abundantes o 3 porciones más pequeñas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Estimación para 2 porciones, con mozzarella y jamón cocido:
- Calorías: 390 kcal
- Grasas: 22 g
- Carbohidratos: 17 g
- Proteínas: 30 g
Los datos son estimados y cada valor nutricional preciso dependerá de los ingredientes específicos utilizados durante la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
La pizza de brócoli se puede guardar en la heladera, dentro de un recipiente hermético, durante 2 días.
Para recalentarla, se recomienda usar horno o sartén tapada durante 5 a 7 minutos. El microondas también sirve, aunque la base puede quedar más blanda.
La base ya horneada, sin toppings, se puede congelar durante 1 mes. Conviene separarla con papel manteca y recalentarla directamente en horno fuerte.