Segundo puesto – PLATA: Dylan Rodríguez (Sub 18 – 50 KG); y Santiago Rosas (Adultos – 60 KG).

Tercer puesto – BRONCE: Carlos Bustos, Antonella Riveros, Victoria Jofre, Simón Dávila, Jeremías Fernández, Amira Carvajal, Markos Lee, Francisco Robledo, Augusto Fernández y Joaquín Valdez.

El campeonato contempló distintas categorías, entre ellas Sub 13, Sub 15, Sub 18, Sub 21, seniors cinturones negros y kyus adultos. También incluyó una instancia de participación para personas con síndrome de Down, fortaleciendo el carácter inclusivo de la competencia. La actividad se desarrolló con entrada libre y gratuita para el público.

La organización estuvo a cargo de la Federación Sanjuanina de Judo y la Secretaría de Deporte de San Juan, con fiscalización de la Confederación Argentina de Judo. El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, acompañó la realización de este acontecimiento deportivo nacional, que permitió a los judocas locales competir en su provincia, sumar experiencia y cerrar la temporada con importantes resultados, en el marco de la construcción del San Juan del Futuro.