San Juan fue sede del Campeonato Nacional Clausura de Judo 2026, una competencia que durante tres jornadas reunió a aproximadamente 1.500 deportistas de distintas provincias argentinas en el Estadio Aldo Cantoni. El certamen contó con representantes de las ramas femenina y masculina, distribuidos en diferentes categorías y divisiones de peso, desde juveniles hasta adultos.
Catorce judocas sanjuaninos hicieron podio en el Campeonato Nacional Clausura 2026
Los locales tuvieron una actuación destacada en el certamen disputado en el Estadio Aldo Cantoni del 20 al 22 noviembre, con 1.500 participantes de todo el país. Los representantes sanjuaninos obtuvieron dos campeonatos, dos subcampeonatos y diez terceros puestos.