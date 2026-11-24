La temporada sanjuanina de ciclismo en ruta 2026-2027 disputó su segunda fecha este lunes 23 de noviembre en el Autódromo El Zonda – Eduardo Copello, departamento Rivadavia. La competencia contó con aproximadamente 50 ciclistas de las categorías Junior, Sub 23 y Elite, y tuvo como ganador de la clasificación principal al sanjuanino Leonardo Cobarrubia, representante del equipo Diberbool.
El Zonda recibió la segunda fecha de la temporada sanjuanina de ciclismo en ruta
El sanjuanino Leonardo Cobarrubia, representante del equipo Diberbool, se quedó con la victoria en la categoría Elite, en una competencia que reunió a unos 50 pedalistas. Este viernes 27 comenzará la Clásica Doble Chepes, histórica carrera que une a las provincias de San Juan y La Rioja.