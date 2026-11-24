El podio de la categoría Elite se completó con Rodrigo Daniel Díaz y Gerardo Tivani, ambos integrantes de Municipalidad de Pocito. Detrás finalizaron Ángel Oropel y Exequiel Alarcón, de Municipalidad de Chimbas; Mauro Domínguez, de Municipalidad de Santa Lucía-Gremios por el Deporte; Marcos León Rodríguez y Balali Flores, del Team del Valle.

En la categoría Junior, Lautaro Cobarrubia obtuvo el primer puesto y Agustín Guzmán terminó segundo, mientras que William Quintero se impuso en la clasificación individual. La organización estuvo a cargo de la Fundación Planeta Ramírez, con fiscalización de la Federación Ciclista Sanjuanina.