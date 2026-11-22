Para realizar el arreglo hacen falta pocos materiales:

Papel higiénico blanco, sin tintas ni fragancias, o servilletas de cocina.

Cola vinílica blanca.

Unas gotas de agua para regular la consistencia.

Un recipiente para preparar la mezcla.

Una espátula o tarjeta plástica para nivelar.

Lija fina, preferentemente de grano 180 o 220.

Cómo aplicar la masilla casera

El primer paso es limpiar la zona afectada y retirar el polvo, la pintura desprendida y cualquier resto de material suelto. Si la fisura es muy fina, se puede abrir ligeramente para facilitar que la preparación se adhiera.

Después hay que cortar el papel en fragmentos pequeños, colocarlos en un recipiente y agregar cola vinílica. Se incorpora apenas un poco de agua y se mezcla hasta conseguir una pasta homogénea, espesa y fácil de manipular.

La preparación se introduce en la grieta con los dedos o una espátula, presionando para que ocupe el espacio y evitando que queden huecos. Luego se retira el excedente y se empareja la superficie con una tarjeta plástica o espátula.

El material necesita entre 12 y 24 horas de secado. Una vez endurecido, se lija suavemente para eliminar desniveles y se aplica pintura del mismo color que el resto de la pared.

Cuándo no conviene utilizar este método

La preparación está pensada exclusivamente para fisuras superficiales y problemas estéticos en revoques o paredes de yeso. No es una solución para grietas profundas, aberturas que atraviesan el muro, paredes con humedad activa o fisuras que aumentan de tamaño.

Cuando aparecen esas señales, es necesario consultar con un profesional para evaluar el origen del problema y descartar daños estructurales. En esos casos, una reparación casera puede ocultar temporalmente la marca sin resolver la causa.