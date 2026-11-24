El programa tendrá una versión RIVA+ Clásica, disponible para todos los vecinos de Rivadavia. Permitirá acceder a descuentos y promociones en los comercios que se incorporen a la red.

La segunda modalidad será RIVA+ Preferencial, destinada a quienes tengan las tasas municipales al día. Esta categoría ofrecerá beneficios adicionales y promociones exclusivas, que estarán identificadas dentro de la aplicación.

Durante la presentación, Miodowsky destacó el doble objetivo de la propuesta: «Aliviamos el bolsillo de nuestros vecinos y apoyamos a nuestros comerciantes», sostuvo. También explicó que el programa busca reconocer a los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones municipales.

Cómo utilizar RIVA+

Para acceder a los descuentos, los vecinos deberán descargar la aplicación de RIVA+ en sus teléfonos. Una vez dentro, podrán consultar los comercios adheridos y las promociones disponibles.

El mecanismo de uso será mediante un código QR:

Buscar el comercio en la aplicación.

Mostrar el código QR en el local.

Aplicar el descuento al momento de la compra.

La inscripción de comercios continúa abierta. Los negocios interesados en sumarse a la red de beneficios pueden acercarse a la Municipalidad de Rivadavia para consultar cómo adherirse.