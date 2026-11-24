Los vecinos de Rivadavia podrán acceder a descuentos en comercios del departamento a través de RIVA+, una nueva tarjeta de beneficios digital que presentó la Municipalidad. El programa tendrá dos categorías y una diferencia clave: quienes estén al día con las tasas municipales podrán acceder a promociones exclusivas.
Rivadavia lanzó RIVA+, una tarjeta digital con descuentos para los vecinos
La Municipalidad presentó un programa de descuentos digitales para impulsar el comercio local. Habrá una versión clásica para todos los vecinos y otra preferencial, con promociones adicionales para quienes tengan las tasas municipales al día.