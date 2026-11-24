Quiénes corren mayor riesgo por el clima caluroso

Si bien a la mayoría le resulta incómodo el clima extremadamente caluroso y las olas de calor, algunas personas tienen un mayor riesgo que otras de enfermarse. Entre ellas se encuentran:

Adultos mayores de 65 años, bebés y niños pequeños

Personas con problemas de salud a largo plazo, por ejemplo, enfermedades cardíacas, pulmonares o diabetes

Personas que viven con sobrepeso u obesidad

Personas que toman ciertos medicamentos

Personas que están socialmente aisladas

Personas que trabajan al aire libre o en áreas calurosas y mal ventiladas

Personas que no están acostumbradas al calor, por ejemplo, visitantes extranjeros

“Las temperaturas elevadas estresan nuestro sistema cardiovascular, afectan los riñones y el hígado y pueden provocar confusión, delirio y convulsiones”, advierte Tedeschi. El daño puede ser permanente o generar complicaciones médicas mayores y potencialmente mortales.

La mejor manera de reducir el calor corporal y evitar las enfermedades causadas por el calor es prestar atención al cuerpo y refrescarse cuando se sienta el agobio de las temperaturas.

“A medida que envejecemos, a nuestro cuerpo le resulta más difícil regular la temperatura, y cada verano vemos varios casos de insolación en pacientes mayores”, se lamenta Tedeschi.

Síntomas de agotamiento por calor, enfermedad por calor e insolación

No es necesario que la temperatura corporal aumente para sufrir una enfermedad por calor. Los cuatro signos comunes de enfermedades por calor son:

Mareos

Náuseas y vómitos

Dolor de cabeza

Letargo

Mantenerse lo más fresco posible ayuda a prevenir enfermedades relacionadas con el calor. Algunas formas de hacer esto incluyen:

Estar alejado del sol

Beber bebidas frías y comer comidas frías, como ensaladas y frutas

Usar ropa holgada y de colores claros hecha de fibras naturales como el algodón

Tomar duchas o baños fríos

Aplicar protector solar y usar un sombrero si hay que salir al aire libre

Planificar el día teniendo en cuenta el calor; evite estar al aire libre entre las 11.00 y las 17.00

Minimizar la actividad física

“Si hace mucho calor, podemos mojar un pañuelo en agua fría y atarlo alrededor del cuello”, concluye Tedeschi.