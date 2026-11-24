FUENTE: tn
Quiénes corren mayor riesgo por el clima caluroso
Si bien a la mayoría le resulta incómodo el clima extremadamente caluroso y las olas de calor, algunas personas tienen un mayor riesgo que otras de enfermarse. Entre ellas se encuentran:
- Adultos mayores de 65 años, bebés y niños pequeños
- Personas con problemas de salud a largo plazo, por ejemplo, enfermedades cardíacas, pulmonares o diabetes
- Personas que viven con sobrepeso u obesidad
- Personas que toman ciertos medicamentos
- Personas que están socialmente aisladas
- Personas que trabajan al aire libre o en áreas calurosas y mal ventiladas
- Personas que no están acostumbradas al calor, por ejemplo, visitantes extranjeros
“Las temperaturas elevadas estresan nuestro sistema cardiovascular, afectan los riñones y el hígado y pueden provocar confusión, delirio y convulsiones”, advierte Tedeschi. El daño puede ser permanente o generar complicaciones médicas mayores y potencialmente mortales.
La mejor manera de reducir el calor corporal y evitar las enfermedades causadas por el calor es prestar atención al cuerpo y refrescarse cuando se sienta el agobio de las temperaturas.
“A medida que envejecemos, a nuestro cuerpo le resulta más difícil regular la temperatura, y cada verano vemos varios casos de insolación en pacientes mayores”, se lamenta Tedeschi.
Síntomas de agotamiento por calor, enfermedad por calor e insolación
No es necesario que la temperatura corporal aumente para sufrir una enfermedad por calor. Los cuatro signos comunes de enfermedades por calor son:
- Mareos
- Náuseas y vómitos
- Dolor de cabeza
- Letargo
Mantenerse lo más fresco posible ayuda a prevenir enfermedades relacionadas con el calor. Algunas formas de hacer esto incluyen:
- Estar alejado del sol
- Beber bebidas frías y comer comidas frías, como ensaladas y frutas
- Usar ropa holgada y de colores claros hecha de fibras naturales como el algodón
- Tomar duchas o baños fríos
- Aplicar protector solar y usar un sombrero si hay que salir al aire libre
- Planificar el día teniendo en cuenta el calor; evite estar al aire libre entre las 11.00 y las 17.00
- Minimizar la actividad física
“Si hace mucho calor, podemos mojar un pañuelo en agua fría y atarlo alrededor del cuello”, concluye Tedeschi.