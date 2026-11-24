De San Juan al rugby europeo

Montilla, conocido como «Juanse», comenzó su formación en Sporting Club Alfiles. A los 14 años se trasladó con su familia a Valencia, España, donde llegó a integrar la selección regional. Después continuó su desarrollo en Francia y logró debutar en el Top 14, en un partido frente a Toulouse.

Durante 2026 también estuvo vinculado al proceso de Los Pumitas, con participación en la preparación para el Rugby Championship M20 y el Mundial juvenil. Más recientemente sumó minutos con Argentina XV en el encuentro frente a Bristol Bears.

Su llegada a la concentración del seleccionado mayor lo pone ante una oportunidad importante: compartir el plantel con jugadores de experiencia internacional y quedar a disposición del cuerpo técnico para el último partido del año.

Los cambios en el plantel argentino

Contepomi convocó a seis jugadores para reforzar el equipo que enfrentará a Escocia. Además de Montilla, se incorporaron Santiago Grondona, Rodrigo Martínez, Matías Moroni, Santiago Pernas e Ignacio Ruiz.

También hubo seis bajas. Pablo Matera quedó desafectado por motivos personales, mientras que Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Bautista Delguy y Boris Wenger salieron por distintas lesiones. Mayco Vivas, en tanto, fue apartado por suspensión.

Los cambios llegaron después de la derrota argentina ante Francia por 45-17, en el Stade de France. Los Pumas terminaron cuartos en la clasificación del hemisferio sur y deberán medirse con Escocia, que ocupó la misma posición en la zona norte.

El seleccionado argentino buscará cerrar la competencia con una victoria. Para Montilla, la convocatoria representa la posibilidad de dar otro paso desde aquel primer recorrido en Alfiles hasta la concentración del equipo nacional.