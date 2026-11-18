Un empleado de los Juzgados de Familia quedó bajo investigación de la Corte de Justicia después de que una compañera lo denunciara por un presunto episodio de índole sexual ocurrido dentro de una oficina y durante el horario laboral.
Una denuncia y un video pusieron bajo investigación a un empleado judicial
Se trata de Héctor Pellarín, quien trabaja en el Área de Conciliación y Enlace de los Juzgados de Familia. Una compañera presentó una denuncia y aportó una grabación. Por ahora, el caso se tramita por vía administrativa y no hay una imputación penal.