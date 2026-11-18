La trabajadora presentó una denuncia ante el área de Personal de la Corte de Justicia. También habría aportado una grabación vinculada con lo ocurrido, que ahora forma parte del material que deberán evaluar las autoridades.

El caso abrió una investigación administrativa para determinar si existió una falta y establecer las responsabilidades del empleado. Por ahora, no se informó sobre una denuncia penal ni una imputación en la Justicia.

La definición quedará en manos de la Corte de Justicia una vez que avance el sumario y se analicen las pruebas. Hasta el momento tampoco trascendió que Pellarín haya sido apartado de sus funciones, trasladado o sancionado.

La investigación continúa bajo reserva y todavía no hay una resolución sobre la situación laboral del empleado.