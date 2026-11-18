El mandatario chino protagonizó una bienvenida poco habitual al recibir personalmente a Trump al pie del avión, en Shenzhen. Xi Jinping, que rara vez concurre a los aeropuertos para recibir a líderes extranjeros, esperó al presidente estadounidense y lo saludó con un abrazo.

Durante el intercambio, Trump le apoyó brevemente un brazo sobre el hombro. El recibimiento estuvo acompañado por el sobrevuelo de aviones de combate.

Xi expresó su expectativa de mantener un intercambio profundo de opiniones para promover una relación constructiva y estratégicamente estable entre ambos países. Según la prensa estatal china, también planteó que ese vínculo debe basarse en el respeto mutuo, la equidad y la reciprocidad.

El gesto tuvo un antecedente en septiembre, cuando Trump recibió a Xi en la base aérea Andrews, cerca de Washington, durante una visita de tres días del mandatario chino.

El presidente estadounidense llegó a China a media tarde, después de un vuelo de aproximadamente dos horas desde Filipinas.

Putin y Xi mantuvieron una reunión previa

Putin había arribado a China el martes por la noche. Este miércoles mantuvo una reunión de más de dos horas con Xi Jinping, que incluyó un almuerzo y conversaciones sobre distintos asuntos de la agenda bilateral.

Funcionarios rusos señalaron que durante el encuentro abordaron cuestiones vinculadas con energía y finanzas. En un formato más reducido, también trataron asuntos de política exterior, entre ellos la guerra en Ucrania y la situación de Corea del Norte.

La reunión bilateral se desarrolló antes del encuentro que ambos mandatarios compartirán con Trump.

Qué temas estarán sobre la mesa

La cumbre trilateral está prevista para este jueves a las 14.30, hora local de China, equivalente a las 6.30 GMT.

Entre los asuntos que podrían discutir figuran la guerra de Rusia en Ucrania, el conflicto de Estados Unidos con Irán, el comercio internacional, la inteligencia artificial y las armas nucleares.

Trump afirmó el martes que las negociaciones para alcanzar un acuerdo sobre Ucrania estaban “muy cerca”. Sus declaraciones contrastaron con las de algunos asesores estadounidenses, que habían anticipado que el conflicto no formaría parte de la agenda central.

Washington también confirmó que se tratarán Irán y el desarme nuclear, después de que en febrero expirara el tratado bilateral entre Estados Unidos y Rusia sobre armas atómicas.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, consideró improbable que Trump y Putin dispongan de tiempo para una negociación bilateral en profundidad. Desde Rusia señalaron que, si ambos conversan por separado, probablemente será en un intercambio informal.

China, por su parte, anticipó que busca conversaciones sobre la preservación de la paz mundial y la estabilidad estratégica entre las grandes potencias.