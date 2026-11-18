En Jáchal, la aprobación de este espacio representa una oportunidad estratégica para fortalecer la infraestructura logística. Su ubicación junto a la Ruta Nacional 150, integrada al Corredor Bioceánico, permitirá mejorar la conexión entre la ciudad de San Juan y los proyectos mineros de la cordillera.

De esta manera, la Zona Franca podrá contribuir a optimizar los costos de abastecimiento, agilizar el ingreso y almacenamiento de equipos e insumos y ofrecer nuevas herramientas para acompañar el desarrollo de las cadenas productivas de la región.

Desde el Gobierno de San Juan agradecieron al Ministerio de Economía de la Nación, a cargo de Luis Caputo, y a sus equipos técnicos por el análisis y la aprobación del nuevo reglamento, que actualiza una norma con casi tres décadas de vigencia.

“Es una noticia que puede cambiar el futuro de nuestro departamento. Gracias al impulso del gobernador Marcelo Orrego y al trabajo del equipo de Producción, que conduce el ministro Gustavo Fernández, hoy tenemos una herramienta para que las inversiones dejen trabajo en Jáchal: proveedores, transportistas y mano de obra local”, afirmó Aciar.