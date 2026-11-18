El hecho se remonta al sábado 14 de noviembre, cuando Jara fue detenido en el barrio Lozano I y posteriormente trasladado a la Comisaría 18°, dependencia donde se produjo su fallecimiento durante la madrugada del domingo. Los resultados preliminares de la autopsia confirmaron que se trató de una muerte violenta, de carácter homicida, producto de golpes, detallando lesiones en la cabeza —como cefalohematoma en la región temporal izquierda, edema cerebral y hemorragia subdural—, además de edema pulmonar.

Por el caso ya se encuentran detenidos seis efectivos policiales, siendo el último en ser aprehendido el sargento Juan Eduardo Zamora, integrante de la Unidad Coordinadora de Departamentales. Con las medidas probatorias en curso para determinar el rol exacto de cada uniformado, la Fiscalía fijó para este jueves 19 de noviembre la audiencia de formalización, instancia en la que se darán a conocer los hechos atribuidos y las calificaciones legales de la acusación.