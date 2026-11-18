En el marco de la investigación por la muerte de Franco Jara, el fiscal de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi, encabezó una inspección ocular en la vivienda de la víctima en el departamento Albardón. Durante el procedimiento judicial se relevaron pruebas y se entrevistó tanto a vecinos como a allegados, quienes aseguraron que el joven fue golpeado delante de sus familiares durante la intervención policial.
Inspeccionaron la casa de Jara y aseguran que fue golpeado frente a su familia
El fiscal Iván Grassi, de la UFI Delitos Especiales, encabezó el relevamiento de pruebas y tomó testimonios en Albardón. Hay seis policías detenidos y este jueves se realizará la audiencia de formalización.