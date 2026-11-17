La búsqueda de Miguel Antonio Lescano terminó este martes con un desenlace trágico. El hombre, de 66 años y vecino de Villa Santa Rosa, en Ullum, fue encontrado sin vida en las aguas del dique, a la altura de Playa Hermosa. Había desaparecido el lunes por la tarde y su familia había denunciado el caso ante la Policía.
Encontraron sin vida a un hombre que estaba desaparecido en Ullum
Miguel Antonio Lescano, de 66 años, había sido visto por última vez el lunes en Villa Santa Rosa. Su cuerpo apareció flotando en el dique, a la altura de Playa Hermosa. Investigan las circunstancias de su muerte.