El hallazgo se produjo durante la tarde, después de que alertaran sobre la presencia de un cuerpo flotando en el embalse. Por sus características físicas y la ropa que llevaba, las autoridades confirmaron que se trataba de Lescano.

El hombre padecía esquizofrenia, según había informado su familia al radicar la denuncia en la Comisaría 15ª. Su hermana había advertido que se había retirado de su domicilio y que no tenían noticias de él desde el lunes. La desaparición motivó un operativo de búsqueda con intervención de la UFI Genérica.