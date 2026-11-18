A través del programa provincial de búsqueda de personas extraviadas "San Juan Te Busca" —articulado por el Ministerio Público Fiscal (UFI Genérica), la Policía de San Juan y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público—, se emitió una solicitud oficial para localizar a Julio Oscar Mallea. El joven, de 30 años, es buscado tras haberse ausentado el pasado sábado 14 de noviembre de 2026.
Piden ayuda para encontrar a un sanjuanino de 30 años extraviado
Las autoridades provinciales activaron el programa "San Juan Te Busca" para dar con el paradero de Julio Oscar Mallea, un joven de 30 años que se encuentra desaparecido desde el sábado 14 de noviembre.