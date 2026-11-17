La joven le había comentado sobre una compañera que supuestamente trabajaba como «novia virtual» de un hombre. Al revisar los mensajes, la mujer descubrió intercambios de contenido sexual y decidió acudir a la Justicia.

La denuncia derivó en un allanamiento en la vivienda de Genini, en el barrio SUTIAGYF, en Rawson. El hombre, de 29 años, daba clases particulares de Matemática y estudiaba para maestro de grado. Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos.

Según la investigación, Genini contactaba por WhatsApp a adolescentes de entre 12 y 16 años. Les ofrecía dinero por mantener conversaciones afectivas y brindar compañía virtual, pero luego avanzaba con pedidos de fotografías y videos de contenido sexual.

La propuesta incluía pagos de $3.000 diarios y hasta $85.000 por acuerdos semanales. También les prometía comprarles meriendas y ropa. La Fiscalía determinó que, además, les pedía a las chicas que consiguieran otras compañeras para incorporarlas a esa actividad.

Durante la audiencia de este martes, el ayudante fiscal Fernando Guerrero expuso los elementos reunidos para sostener la acusación por grooming en perjuicio de tres adolescentes, de 13, 14 y 13 años.

Entre las pruebas presentadas figuraron capturas de las conversaciones, una copia del contenido del teléfono aportado por la madre denunciante y una transferencia de $2.500 realizada mediante Mercado Pago.

Finalmente, Genini reconoció su responsabilidad y aceptó la condena de tres años de prisión condicional. La pena quedó en suspenso, por lo que continuará en libertad bajo las condiciones que establezca la resolución judicial.